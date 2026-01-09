Gritos en el Congreso

Quien no desaprovechó la oportunidad de generar polémica nuevamente con Lorenzo Córdova, expresidente del INE, fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Dado que el exconsejero electoral acompañó a la organización Somos México a la Cámara de Diputados, a un encuentro con la presidenta, Kenia López Rabadán. El legislador guinda, célebre por organizar el homenaje a la Sonora Santanera en instalaciones de la Cámara de Diputados, le reclamó que venga a “decir mentiras” sobre la sobrerrepresentación. “No vengas a decir mentiras”, le gritó detrás de una puerta. Lorenzo, como era de esperarse, no cayó en la provocación.

Un INE ¿de acceso limitado?

El Instituto Nacional Electoral, que preside Guadalupe Taddei, retomó sus actividades y los reporteros que cubren la fuente se encontraron con una nueva barrera para cumplir su función: torniquetes para limitar el acceso a las oficinas de los consejeros electorales. Atrás quedaron las épocas en las que los periodistas podían tocar las puertas de los funcionarios para abordar temas de interés público. Ahora tienen que solicitar autorización para entrar al edificio y cuestionar a los consejeros. Mala señal para la libertad de expresión.

Ausencia de Godoy

Con la novedad de que la flamante titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, participó en la reunión del gabinete de seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, a diferencia de su antecesor Alejandro Gertz, la ex consejera jurídica de la Presidencia se ausentó de la denominada “mañanera del pueblo”. Llama la atención que desde que asumió el cargo de fiscal, Godoy no ha comparecido, al menos, en las conferencias matutinas.

SCJN, sobre la huella de la anterior

El relevo en la Secretaría General de la SCJN sirvió a Hugo Aguilar Ortiz para darse un baño de pureza. Y es que advirtió que la construcción de la nueva Corte no parte de cero, no echa fuego a lo construido, ni se va a sembrar sobre las cenizas del anterior tribunal supremo, sino que aprovecha las capacidades creadas en administraciones pasadas. Resulta que a la Secretaría General llega Daniel Álvarez Toledo quien, casualmente, fue coordinador de asesores de Arturo Zaldívar.

Sin gas por derecho de piso

Ante el anuncio que se hizo ayer de que los homicidios dolosos bajaron 40%, sin duda el pendiente en seguridad es el tema del derecho de piso. Nos cuentan que en Taxco, Guerrero, suspendieron ayer el servicio de repartición de gas LP por amenazas a los trabajadores de por lo menos tres empresas, dejando sin el energético a 130 mil habitantes del municipio gobernado por Juan Andrés Vega. En el vecino estado de Morelos se reconoció ayer en la “mañanera del pueblo” un incremento en los delitos de extorsión y robo a vivienda. El crimen organizado le pega a la población civil desde hace un rato.

Va contra el algoritmo

Resulta que José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exigió una disculpa por parte de Elon Musk, por un comentario que hizo la inteligencia artificial Grok, propiedad del empresario estadounidense. A través de mensajes en sus redes sociales, el hijo del expresidente AMLO acusó a la red social X de promover discursos de odio sin tener consecuencias, ello por posts hechos con ayuda de la IA, que critican incluso su apariencia física. A ver en qué acaba este ciberduelo.

Objeto de bullying

Y hablando del tema, el panista Jorge Triana se mofó del enojo de José Ramón López Beltrán por reclamar a X. Y lo hizo arreciando los calificativos contra el quejoso: “El panzón millonario, iracundo y emberrinchado, pelea con Grok porque lo describió con claridad meridiana e hirió sus sentimientos. Se creen de la realeza: una casta divina, intocable… y alérgica a la verdad”. Y luego por qué no bajan de racistas a algunos panistas.