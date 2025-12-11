Sheinbaum, de nuevo en ranking global

Luego de figurar entre las mejor vestidas según NYT, Claudia Sheinbaum apareció ayer entre las mujeres más poderosas del mundo según Forbes. La presidenta mexicana figura en el lugar 5, antecedida por la italiana Giorgia Meloni, la japonesa Sanae Takaichi; Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Ursula von der Leyen, de la Unión Europea. La lista la integran también famosas como Taylor Swift y Kim Kardashian. Ah, y por si fuera poco, PETA Latino nombró a Sheinbaum Persona del Año, por sus avances “extraordinarios para los animales”. No se le vaya a subir el ego con tantos halagos…

Está que se va, que se va, y no se ha ido

El morenista Ricardo Monreal parece no querer irse de la política, pues ya son varias veces que se despide. Ayer, al cerrar los trabajos del periodo ordinario en la Cámara de Diputados, deslizó, otra vez, entre reporteros que “mi parte final está llegando en el servicio público; mi ciclo en la política de servidor público está llegando”. Y, con insistencia, refrendó su compromiso: “Decidí hace un año y medio que mi agenda sería la de la presidenta Claudia Sheinbaum. Soy afín al estilo de hacer política de la presidenta”. ¿En serio?

Acalorada despedida en San Lázaro

Antes de partir anticipadamente a sus largas vacaciones, los diputados se despidieron con una acalorada sesión, que subió tanto de tono que tuvo que terminarse antes. En tribuna, Germán Martínez encendió la hoguera morenista: “¿Es Ernestina Godoy la fiscal o el fiscal es el que en sus ratos libres escribe libros, reniega de su abuelo español y como emperador romano levanta o baja el pulgar dictando clemencia o muerte para sus adversarios políticos?”. Los gritos y reclamos estallaron en la fracción guinda. El desorden fue tal, que Ricardo Monreal ordenó dar por terminada la sesión.

Despecho panista

A casi tres periodos ordinarios de sesiones del Senado, el PAN no supera la traición de Miguel Ángel Yunes. Ayer, Marko Cortés abrió de nuevo el debate al hacer referencia indirecta al veracruzano, quien dio mayoría calificada al oficialismo. El hecho no paró ahí, pues respingó el despistado Sabino Herrera, que llegó por el PRD y se hizo morenista, para aclarar que él siempre fue de izquierda, cuando el panista estaba en mood ‘ni te topo’. Ante la aclaración del tabasqueño, no pedida, Cortés Mendoza sólo expresó que ningún chapulín, que llegó con votos de la oposición, es respetable.

Más libros en el Senado

Resulta que no sólo Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, regaló libros a su bancada. Lo secundó Clemente Castañeda, coordinador de MC. Pero no crean que fue con el libro de AMLO, ni fue una acción más para coquetear con Morena. El líder naranja compartió que es su costumbre obsequiar una edición que le haya impactado en el año, y en este caso fue El loco de Dios en el fin del mundo. Quien sí se vio muy morenista, por aquello de optar por la austeridad, fue el líder del PAN, Ricardo Anaya, pues aún no ha regalado nada a sus azules.

‘Amarga’ Navidad para magistrados de Morelos

Quienes podrían pasar una amarga Navidad son los magistrados del Poder Judicial de Morelos. Esto luego de que la SCJN invalidó la llamada “pensión dorada”, de hasta el 100% de sus haberes como juzgadores en funciones. Los ingeniosos magistrados, al estilo de la película La Ley de Herodes, modificaron el artículo 8 del Reglamento del Poder Judicial local para incluir un haber de retiro. Pero la SCJN corrigió la plana y resolvió que los magistrados locales se excedieron en sus atribuciones.