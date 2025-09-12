El Edomex y la presidenta

Que Claudia Sheinbaum haya elegido Toluca como una de las ciudades para rendir su Primer Informe de Gobierno no es casualidad. Lo hará el próximo domingo. Es, más bien, la confirmación de una estrategia política que coloca al Estado de México en el epicentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Van 16 visitas presidenciales en apenas 11 meses, el Edomex se convierte en la entidad más visitada por la mandataria federal, una frecuencia que revela mucho más que simple cortesía institucional hacia la segunda econodmía del país. La alianza entre Sheinbaum y Delfina Gómez trasciende la cortesía federal-estatal. Se trata de una sociedad estratégica que busca consolidar un modelo de gobernanza que pueda replicarse en otras entidades.

Senado, por mediar con los chinos

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, consideró que, de ser necesario, el Senado podría ser puente de diálogo con el sector empresarial chino en México, ante la política arancelaria que impulsará la ‘4T’. Aseguró que “no ve riesgo” de que la relación bilateral se descomponga. Ojalá que no se equivoque.

Ricardo Gallardo y el nepotismo

Sin importar ir contracorriente de la lucha contra el nepotismo y los cargos heredados que se ha impulsado desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, busca imponer a su esposa, la senadora Ruth González, para que sea su sucesora en 2027. Incluso ha mencionado que si en su partido, el PVEM, rechazan su propuesta, puede aliarse con otros grupos políticos. ¿Será que Gallardo busca blindarse de algo?

Ensayando el Grito

En la antesala de las fiestas patrias, el pasado miércoles la presidenta Sheinbaum ensayó la arenga que pronunciará la noche del lunes, cuando, desde el balcón central de Palacio Nacional, dará su primer Grito de Independencia, reveló ayer la propia Claudia. La mandataria, quien además ensayó el toque de campana, dijo que este es “un acto muy importante” para ella, ya que será la primera vez que una mujer dé el tradicional Grito. Lo que queda aún por revelarse es cuántos vivas innovadores pronunciará.

Antidoping a políticos, allanan su camino

No cayó en el vacío la propuesta de reforma legal de la diputada federal poblana de MC, Amancay González Franco, para que “aspirantes a cargos públicos y funcionarios que estén ejerciendo su labor actualmente, se sometan a protocolos psicométricos y exámenes de dopaje”. Argumentó que va a presentar su iniciativa “para garantizar que nuestros legisladores y gobernadores estén en las mejores condiciones de salud mental y sin adicciones”. Y ya obtuvo el primer aval. “Yo no tengo problema, es sano, yo la he presentado en varias ocasiones y no ha pasado”, respondió el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Un voto es un voto y ya, ¿no?

Oasis, de tour en el Valle de México

Quien anduvo disfrutando de la grandeza cultural mexicana fue Bonehead, integrante de la banda Oasis, que hoy regresa a México luego de 17 años. Anduvo en las pirámides de Teotihuacán, comió sopita azteca y hasta gusanos de maguey. Por si fuera poco, fotografió la grisácea mancha urbana que dibuja Ecatepec. Esperemos que la ‘4T’, en su discurso reiterativo del antepasado indígena, no presuma esta visita como si fuera logro propio. Ya saben, por aquello de que se creen los únicos promotores del antepasado prehispánico.