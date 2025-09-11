¿Cuál es el interés de Televisa en el tema de Fox Sports?

Con sorpresa, en los medios legales se conoció el día de ayer que hubo una curiosa visita del abogado Javier Luévanos Ortiz de Rosas, director jurídico de Televisa, al juez Germán Cruz Silva, juez 2o. de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX. Se supo que el juzgador habrá de emitir el día de hoy una resolución en la que se otorgará suspensión definitiva contra las medidas precautorias establecidas por el IMPI a favor de MDM, operador de Fox Sports México. Lo sorprendente es que, según versiones del propio juzgado, el juez acusó presiones por parte de Televisa. Surge entonces la pregunta respecto a cuál es el interés de Televisa para presionar a que un juzgador resuelva a favor de las empresas Fox Media y Media Pro. Y también la pregunta de dónde quedó la imparcialidad de los juzgadores con el nuevo Poder Judicial.

Signos de reconciliación

En el Senado resaltó la presencia de Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, quien anduvo con mucha platiquita y abrazo con Adán Augusto López e Ignacio Mier, coordinador y vicecoordinador de Morena. El ecologista justificó que su presencia se debía a una reunión con Manuel Velasco, coordinador parlamentario del partido. Como es “amigo de todos los senadores”, aprovechó para saludar a los morenistas, acción que resalta tras la polémica que se armó el fin de semana por una eventual ruptura de la alianza con el oficialismo.

Se acabaron los viajecitos

Ahora sí que ¡lástima, Noroña! Adán Augusto López, presidente de la Jucopo del Senado, adelantó que la austeridad para 2026 implica cancelar el turismo legislativo, bajo el argumento de la ‘4T’ de que no hay mejor política exterior que la interior, y que no se requiere formar parte de grupos en el extranjero. El líder morenista acotó que serán viajes con “cargo al erario” los que se cancelan (como los que ha hecho Fernández Noroña y que a todas luces le encantaban), así que en una de esas, si los países invitan quizá los senadores viajeros tengan chance.

Una semana de ‘puente patrio’

A pesar de la abultada agenda legislativa pendiente, los diputados se dieron desde ayer un “puente patrio” de una semana por las fiestas del 15 y 16 de septiembre. La presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, dictó: “Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre a las 11 horas, en modalidad semipresencial”. Volverán a sesión hasta en una semana. El Paquete Económico, la Ley Aduanera, las nuevas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación… esos pueden esperar.

Comienza el cabildeo

Ayer fue día de visitas en el Senado. Ahí anduvo Roberto Campa Cifrián, director general de Asuntos Corporativos de FEMSA, paseándose por el Patio del Federalismo, y no duden que seguramente su presencia fue motivada por el tema de los llamados “impuestos saludables”, esos que pegarán precisamente al refresco.

TEPJF da revés a Layda

Acostumbrada a que las autoridades electorales de su estado le den la razón, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recibió ayer un primer revés del Tribunal Electoral, que determinó no admitir la queja por violencia de género que presentó contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. La decisión de los magistrados llama la atención, pues hace unos meses sí avalaron sancionar a Salinas por sus dichos contra Citlalli Hernández.