Hacienda y el PEF, en el ‘sospechosismo’

El Palacio Legislativo se hundió ayer en especulaciones y “sospechosismos”. Hacienda tuvo a los diputados, “y al país entero en vilo”, expresaban priistas y panistas. Y es que, en un hecho inédito, la dependencia retrasó la entrega del Paquete Económico 2026, en el último día del plazo límite legal. Legisladores y sus asesores económicos advertían que “es un mal mensaje a las calificadoras” y especulaban “¿no cuadró la cifra?”, “¿no gustó la propuesta a alguien?”, “Hacienda requiere de calculadoras”. Hoy, por cierto, al Paquete Económico va a ser el gran tema de la mañanera.

Samuel García: del aguacero al abucheo

El diluvio que paralizó Monterrey el lunes no fue lo único que le cayó encima al gobernador emecista. El fin de semana, Samuel García fue abucheado en pleno acto con la presidenta Sheinbaum, quien trató de apagar el bochorno con un “aquí se respeta a todos”. Pero al mandatario le sigue lloviendo sobre mojado: jubilados del SNTE reclaman pagos pendientes, surgen críticas por la adjudicación directa de más de 200 canchas de futbol para el Mundial y, para rematar, su esposa Mariana Rodríguez generó polémica en redes al posar con su bebé en actos oficiales. El debate no tardó: ¿conciliación entre maternidad y trabajo o una muestra de privilegio inalcanzable para la mayoría de madres mexicanas?

¿Cursos fast track a nuevos jueces?

Mal y de malas inició ayer el “Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas”, muchas de las cuales, pese a sus conocimientos en derecho, no saben bien a bien de qué va eso de impartir justicia. El evento de inauguración inició con 20 minutos de demora, sin motivo justificado más que la impuntualidad de algunos, y cuando por fin ya había iniciado, la sala tuvo que ser desalojada porque a las 16:33 sonó la alerta sísmica. Al final, el acto programado para una hora terminó en 20 minutos. Una ceremonia megaexprés. Señales poco alentadoras.

El PRI, del lado de Boluarte contra Sheinbaum

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, sigue con su gira internacional. Ayer el senador se reunió con Dina Boluarte, presidenta de Perú, y seguro se frotó las manos dando argumentos contra la presidenta mexicana, aprovechando que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó en primera instancia declarar persona non grata a Sheinbaum, por la defensa de la ‘4T’ al expresidente Pedro Castillo, moción que deberá ser ahora tratada por el pleno. ¿Con quién más irá Alito?

Temas laborales con el PJF

Ayer comenzaron a surgir quejas contra el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte de sus propios empleados, quienes acusan que se les quitó, de golpe y porrazo, la “base laboral” que tenían. Denuncian que les están haciendo firmar su renuncia adelantada y, aunque les aseguran que no perderán su empleo (por ahora), sí perdieron con ese movimiento muchas de las prestaciones, pues los convirtieron en empleados de confianza y ello los deja vulnerables.

Sorprende a Claudia contraste entre Alito y góbers tricolores

Y hablando de Alito Moreno, la presidenta Sheinbaum manifestó ayer su extrañeza de que, mientras el dirigente del PRI viaja a Estados Unidos para “hablar mal del gobierno de México” y solicitar “la intervención” de Washington, los gobernadores priistas de Durango y de Coahuila, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, expresan que son “claudistas” y le echan hasta porras. “Fíjense que sí llama la atención”, dijo ayer, al tiempo que tildó de “vendepatrias” al líder tricolor.