Tan contentos los diputados que se dieron una semana

Contento y satisfecho por haber superado la eventual crisis constitucional y los desacuerdos con el PAN, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró ayer, en los solitarios pasillos y oficinas del Palacio Legislativo, que “hay tranquilidad y está sola la cámara, creo que soy el único que está aquí”, bromeó entre risas. El pleno citó a los legisladores hasta el martes 9. Pero “los diputados están trabajando en territorio, en problemática de demandas”, enmendó el legislador zacatecano. ¿Será?

Jornada de 40 horas, en el Informe

Sorprendidos y molestos se vieron ayer los diputados de MC por un tema que apareció en el Informe de Gobierno. En una minuciosa observación, la coordinadora naranja, Ivonne Ortega, denunció que “estamos revisando a detalle el Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y en varias partes se habla de las 40 horas. En la presentación se dice que ya está en proceso de discusión, y en la página 287 se dice que ya se puso en marcha”. Y no ha pasado siquiera al pleno. “Que no le digan verdades a medias a la presidenta, ni se está discutiendo en el Congreso ni mucho menos se ha puesto en marcha”, reclamó la yucateca.

Ya rueda el balón en la CDMX

La que dio ayer una noticia que no cayó nada mal fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Y es que para permitir que los capitalinos puedan disfrutar de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX anunció que el 11 de junio será declarado día feriado. “Vamos a tener la garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”, dijo la mandataria local. También anunció que se llevarán a cabo festivales futboleros en las 16 alcaldías.

Quejas en Washington

Aprovechando que, como si no hubieran tenido vacaciones de cuatro meses, el Senado convocó a sesión hasta la próxima semana, Alejandro Moreno, senador y líder del PRI, se fue a dar otro rol por Washington para seguir hablando mal del gobierno: “No vamos a permitir que se instaure una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una nación de instituciones”, destacó en X.

Presume Verástegui foto con Rubio

Quien se mostró muy emocionado con la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue el actor y activista Eduardo Verástegui, que impulsa su partido Somos México, pues apenas tenía unas horas en territorio mexicano cuando subió una foto con el funcionario estadounidense. Pero no crea usted que el republicano tuvo tiempo en su agenda para reunirse con el ultraderechista mexicano, sólo se trataba de una foto vieja que quiso compartir.

Agresiones a servidores públicos

Las agresiones contra servidores públicos se intensificaron en los dos últimos días. El martes asesinaron al subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar del gobierno de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, quien también fue presidente municipal de Tixtla. Y ayer atacaron a balazos a un juez de control en Tula, Hidalgo. Ambos en el ámbito local, pero recordemos que no es periodo electoral. Esperemos que no se propague esta epidemia de la violencia a ningún sector más.

Suben de tono las acusaciones entre morenistas

Y ya que tocamos el tema de la violencia contra figuras públicas, la diputada de Morena Claudia Garfias denunció ayer haber sido víctima de agresiones y abuso sexual por parte del chofer del diputado local del Estado de México, también morenista, Osvaldo Cortés. La legisladora acusó que fueron varios los agresores, entre quienes había hombres armados y encapuchados y que fueron coordinados por la Seguridad Pública del municipio de Acolman y presuntamente enviados por la alcaldesa, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio. Son acusaciones graves que deben investigarse… y que alguien ponga ya orden entre los guindas.