Descuido o descortesía en la Corte

Hugo Aguilar estaba tan entretenido acomodándose la toga, que ni cuenta se dio cuando la presidenta de la República entró sola al pleno. La Comisión de Cortesía brilló por su ausencia, y la escena recordó más a una desorganización estudiantil que al máximo tribunal del país. Ojalá no se inaugure una nueva era de tropiezos protocolarios, como aquel inolvidable momento en que la ministra Piña decidió no levantarse al arribo del presidente López Obrador.

Kenia, ¿en ruta a la candidatura de la CDMX?

En un muy anticipado futurismo político, entre curules panistas deslizaron ayer en San Lázaro que, con el pase otorgado por Morena como nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la política capitalina Kenia López Rabadán inicia una ruta temprana hacia la eventual candidatura al Gobierno de la Ciudad de México. Los ociosos azules destacan su “trayectoria política, su amplia experiencia legislativa y su don de diálogo y de acuerdos”. El potencial lo tiene la protagonista de la “Contramañanera” que la hizo visible. Y el empuje también allí está.

Se van seis días más de descanso

Luego de sus arduas negociaciones para poder aprobar y dejar al PAN la presidencia de la Cámara de Diputados, los legisladores se dieron seis días más de descanso para volver a sesiones hasta el próximo martes 9. Después de cuatro meses de receso legislativo, volvieron este 1 de septiembre sólo para recibir el I Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y se retiraron. En la mesa dejaron el dictamen de la reforma constitucional presidencial para combatir la extorsión, que dijeron la aprobarían el 2 de septiembre. Nada urge a los representantes populares.

Monreal, ahora a la prueba de fuego interna

Reconocido y con amplios agradecimientos de parte de los líderes parlamentarios del PAN y el PRI por su operación como “dialoguista, conciliador y hombre de acuerdos”, ayer el líder de Morena en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal, “salió casi en hombros de la Junta de Coordinación Política”, dijeron morenistas. Revelaron que le reconocieron su “templanza para salvar, con acuerdos y palabras”, la sesión del 1 de septiembre, que trató de reventar Alito Moreno. Falta ver cómo le va en la interna de su grupo parlamentario para definir espacios de poder.

La Arrolladora en el Grito

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el grupo musical La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de amenizar la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX en el marco del tradicional Grito de la Independencia desde el balcón de Palacio Nacional. La mandataria apostó por echar la casa por la ventana, al tratarse de su primer Grito como presidenta de México. Aunque la temática de este grupo es de amor y desamor, tiene algunos corridos dentro de su repertorio. No vaya a ser que se les escape alguna canción como “Lucio Vázquez” o “El Chuma”.

¿Tocarán ‘Las Golondrinas’ en el TEPJF?

Aunque Janine Otálora Malassis ya ha anticipado que dejará su cargo de magistrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez que entre en funciones la nueva presidencia derivada de la elección judicial, el también magistrado Reyes Rodríguez, quien propuso declarar inválidos los triunfos de la banda del acordeón, se mostró huidizo al tema, pues aunque se le preguntó si emulará a su compañera evitó dar una respuesta.