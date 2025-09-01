Diputados del PAN, ¿“a modo” de la ‘4T’?

Tanto le vetaban ayer a sus propuestas de legisladores “estrella” para encabezar la Mesa Directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados, que el jefe de la bancada azul, el joven yucateco José Lixa, tronó y aseguró que en su partido no permitiría “legisladores a modo de Morena”. Y es que en su lista de propuestas que envió a Morena para su aprobación enlistó nada menos que a Margarita Zavala, la esposa del archienemigo de los morenos, Felipe Calderón; a Germán Martínez y a Federico Döring, dos de los más duros críticos contra la ‘4T’, así como a Kenia López, actual vicepresidenta. “Sin opciones”, decían ayer los guindas.

Pío ahora pide justicia

Pío López Obrador, hermano del expresidente AMLO, emitió ayer un comunicado en el que informa sobre la exoneración a su favor, tras una “exhaustiva investigación” de la FGR y el INE en la que no se acreditó haber recibido dinero y destinarlo al movimiento de la ‘4T’. Pío aseguró de manera tajante que no es un corrupto, pero además advirtió que el daño “emocional, biológico, social y moral” que se le ha causado a él y su familia no se subsana con una disculpa pública, por lo que confió en que las autoridades competentes le “harán justicia”. El viejo truco de la victimización.

Sheinbaum, con los padres de los 43

A la ajetreada agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum de esta semana se le sumará una reunión con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. El encuentro tendrá lugar el jueves 4 de septiembre y se esperará que la mandataria brinde avances en las investigaciones, aunque los reclamos no están exentos, pues han pasado 11 años del fatídico suceso y hasta el momento no se ha llegado a una conclusión sobre el paradero de los normalistas.

Relax en el PRI

Resulta que después de una agitada semana de pleitos, gritos, jaloneos y cuestionamientos por su comportamiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Alejandro Moreno, líder del Revolucionario Institucional, presumió que cerró relax agosto con un partido de padel, acompañado del coordinador parlamentario Manuel Añorve. Parece que todo vuelve a la normalidad en el tricolor. Veamos qué pasa cuando se las quieran cobrar.

Evaluación de perfiles en Morena, en el limbo

A más de un mes del resolutivo aprobado en su Consejo Nacional del 20 de julio pasado, los desacuerdos internos en Morena han impedido atender sus ordenamientos de instalar su Consejo Consultivo Nacional –para analizar temas nacionales y aportar al fortalecimiento del partido–, y su Comisión de Evaluación –para aprobar o vetar a perfiles polémicos que busquen integrarse al partido–. “¿Cuándo se van a instalar?, pues yo espero que este mes lo instalamos”, confió la dirigente del partido, Luisa Alcalde. Y seguirán en espera.

¿Resistir o morir… políticamente?

Resulta que a la llamada marcha La Resistencia, convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, no sólo asistieron integrantes de diversas organizaciones de derecha, sino que también hicieron acto de presencia algunas figuras políticas, como la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien publicó algunas imágenes y un breve mensaje: “La resistencia está en pie de lucha”. ¿Será amenaza o advertencia?