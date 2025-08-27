Sheinbaum, ¿inspiración para Hollywood?

La actriz Jessica Chastain se sumó a las celebridades estadounidenses que admiran a la presidenta Sheinbaum, lista que incluye a las también actrices Viola Davis y Jamie Lee Curtis. Durante la presentación de su nueva película en la Ciudad de México, Chastain declaró: “Creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciara que iba a ser candidata a la Presidencia. Me gusta lo que está haciendo y me inspira”. ¿Será que las afrentas de Trump a México le están valiendo reconocimiento a la mandataria mexicana?

Lenia, mucho viaje… y también pendientes

Quien ayer fue exhibida en plena sesión solemne de la SCJN fue la “ministra del pueblo”, Lenia Batres. Hace unos días supimos, por nota publicada en estas páginas, que Batres es la ministra que más viajó con dinero del erario, con 64 giras a lo largo y ancho del país, en las que gastó poco más de un millón de pesos, a lo que hay que agregar los gastos de sus acompañantes. Pero ayer supimos que, además, es la ministra de la Segunda Sala que más asuntos sin resolver dejó para la nueva integración de la Corte, con 36 de un total de 47. ¿Será que dejó la chamba por el viaje?

El autoelogio de Norma Piña

Con un uso descarado de recursos públicos, Norma Piña mandó a hacer su propio documental que llama “una vida al servicio de la justicia”. Su vanidad, soberbia y descaro fueron de los mayores responsables de la desaparición del Poder Judicial que decía defender. Eso sí, se va con un autoelogio y con su pago vitalicio como ministra, mientras jueces y magistrados se van sin nada.

‘Coscorrón’ de Alcalde a ‘despistados’

Muy directa fue la dirigente nacional morenista, Luisa Alcalde, en contra de los conflictos internos en su partido en Michoacán, entre la tribu del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la del senador Raúl Morón. Cuestionada en torno a la disputa de candidaturas de cara a 2027, les recordó que “desde hace años tenemos el método de encuesta como clave para saber qué piensan los michoacanos, quién es el mejor perfil dentro de Morena para representarnos en los diferentes espacios”. Y remarcó: “Sólo algunos despistados en algunos estados no entienden esto, pero la enorme mayoría lo entiende perfectamente”.

Las quejas del CCE

Aunque desde el sexenio pasado anda muy cercano a la ‘4T’, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aprovechó que fue invitado a la plenaria del Verde en el Senado para quejarse de que el sector de aduanas “se ha lastimado”, pues se permite el ingreso de piratería afectando a sectores clave. Eso sí, agregó que el tema ya se trabaja “muy de la mano” con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Quizá se sintió en confianza, pues el mismo Manuel Velasco, coordinador parlamentario, deslizó sus propias quejas, como la falta de inversión en gasoductos hacia la frontera chiapaneca.

¿Y dónde está Andy?

Ante la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en los eventos de Morena, la dirigente del partido, Luisa Alcalde, tuvo que salir de nuevo a justificar y defender a Andy. De gira por Michoacán, la cuestionaron periodistas ¿y dónde está el secretario de Organización? La líder respondió que “está trabajando y está trabajando muy bien, contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo”. Argumentó que “en el caso de a quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento, es a todas y a todos, todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales, aquí no hay un solo responsable”. Pero no respondió dónde está el hijo del expresidente.