Para el ministro presidente electo, no está de más insistir

Por si no hubiera quedado claro en todos los foros en los que lo ha expresado, Hugo Aguilar, presidente electo de la Corte, sostuvo nuevamente que “no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en el seno de la Corte”. Insistió en que a él lo respaldan los votos de la ciudadanía y “a esta fecha nadie me ha presionado (…) llego con entera libertad, con plena autonomía”. Ya se acerca el momento en que podrá probarlo con hechos y con sentencias, más que con palabras.

Mítikah: la versión del alcalde

“No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, estamos con orden y legalidad”, advirtió el alcalde panista de Benito Juárez, Luis Mendoza, luego de que hubiera un incidente con un elevador y quedaran lesionadas dos personas en Mítikah. La plaza comercial “permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos” de la demarcación, aseguró el gobernante.

Noroña, “rebasado” activista mundial

Muy preocupado, el senador Gerardo Fernández Noroña acudió ayer hasta la Cámara de Diputados a pedir ayuda para cumplir su compromiso de liberar al pueblo palestino. Asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Palestina, que preside Morena, y ahí clamó apoyo. “Siendo luchador social de toda la vida, nunca sentí que una tarea me sobrepasara; siempre pensé que podría con cualquier responsabilidad, pero ésta me sobrepasa con mucho. Por eso insisto en que sumemos voces, que empujemos, que logremos que paren esta barbarie, este comportamiento salvaje, inhumano, nazista que se está dando con el pueblo palestino”.

‘Ilusorio’, quitar prisión preventiva

A punto de quitarse de encima a los ‘ministros incómodos’, siguen tundiéndolos desde casa. Ayer la ministra Loretta Ortiz se ‘sinceró’, al advertir que el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat sobre quitar la prisión preventiva es ilusorio, pues si se acepta su propuesta –que se congeló para que la nueva integración de la Corte lo resuelva–, sería un acto “suicida” para la ‘4T’, pues implicaría la libertad automática para miles. Según Ortiz, si los nuevos ministros discuten el tema será sólo para ordenar al Constituyente una reforma integral para abordar el tema que, aseguró, implica una responsabilidad de Estado.

Palacio Legislativo, también bajo el agua

A pesar de los millones y millones de pesos destinados un año sí y al siguiente también para la renovación de sus instalaciones, ayer a la sede de la Cámara de Diputados la alcanzaron las lluvias y se inundó. En sus relucientes, aunque solitarias instalaciones también colapsó el sistema de drenaje y se afectaron varias áreas. “Las lluvias atípicas que han afectado a CDMX y Estado de México también tuvieron impacto en la Cámara de Diputados. Actuamos de inmediato para garantizar la seguridad de los trabajadores”, informó Ricardo Monreal. Claro, ahí no tuvieron que esperar horas o días la ayuda de los servicios públicos, todo de inmediato.

Descongelan aumento salarial de maestros, policías…

Luego de 10 meses en la congeladora, la reforma de AMLO que aumenta a 18 mil pesos el salario de docentes, personal de salud y policías será publicada en el DOF para entrar en vigor, anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. El anunció se dio luego de que la mandataria reconoció que gana más que el salario promedio de un mexicano, alrededor de 130 mil pesos brutos, y omitiera contestar si vive en “la justa medianía”.