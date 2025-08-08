Reforma electoral, hasta febrero...

El diputado morenista Ricardo Monreal adelantó ayer que, dada la carga de trabajo por leyes secundarias pendientes de diseñar y aprobar, la controvertida reforma electoral podría ser abordada en el pleno de la Cámara de Diputados hasta febrero de 2026. “Los tiempos electorales indican que una reforma tiene que ser tres meses antes de que se inicie el proceso formal, la idea es que pueda surgir en este periodo de sesiones de septiembre-diciembre”, explicó. De lo contrario, dijo, “puede ser también hasta los primeros días del segundo periodo de sesiones, que empieza el 1 de febrero próximo. Tenemos tiempo”, precisó.

‘Intocable’ en Palacio

Apenas unos minutos de haber concluido la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum regresó al Salón Tesorería de Palacio Nacional acompañada de Ricky Muñoz y René Martínez, integrantes del grupo Intocable, para tomarse la foto y hablar sobre el concurso México Canta. Al preguntarles si se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo, respondieron: “Hasta ahorita no nos han invitado”. La mandataria invitó, en sus redes sociales, a ver la conferencia de este viernes 8 de agosto, ya que, dijo, anunciará “una sorpresa”. Alguien aprovechó para hacer una broma: “Son como Adán Augusto López… intocable”. ¿Será?

Pidiendo paro entre senadores

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, confesó que su coordinador de bancada y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, pensaba no salir a defenderse en el debate del miércoles de la Comisión Permanente por el asunto de La Barredora, y le pidió a él salir al quite: “Me decía Adán que yo hablara al principio, pero le dije que no, no cab… lo tienes que hacer tú, con mucha altura, no caigas en provocaciones, pues ahí estás dando la cara”. Todo, estilo Noroña, guste o no.

Manosean el caso del ‘cártel inmobiliario’

Tanto se estuvo anunciando la “bomba” que Morena daría a conocer ayer sobre presuntos actos de corrupción del panista Jorge Romero, en el llamado ‘cártel inmobiliario’, que al final no presentó nada. En días pasados habían dicho que la historia a la que se refieren es la de un lujoso penthouse que un constructor “regaló” al hoy dirigente nacional del PAN. El vocero de los diputados federales morenistas, Arturo Ávila, sólo atinó a decir que esa información ya la tiene la fiscalía de la Ciudad de México. A ver si no nos salen con que “dice mi mamá que siempre no”.

Apagones en el paraíso

Ayer en la denominada mañanera del pueblo de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los apagones de energía eléctrica en Quintana Roo que se registran en los últimos meses, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen que han afectado a miles de personas e incluso han levantado la voz del sector empresarial, ya que no se registran sólo uno o dos días, sino más tiempo. “Le pedimos a Emilia Calleja, la directora de Comisión Federal de Electricidad, que se ponga en contacto con la gobernadora (Mara Lezama) para ver qué es lo que lo está causando”, atajó la mandataria.

‘Balconea’ INE ingresos de candidatos

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral balconeó la capacidad económica de los candidatos a juzgadores que fueron multados por aparecer en los acordeones. La unidad envió un correo a cada uno de los sancionados con la información referente a los montos que tendrán que pagar, pero omitió testar la información sobre los ingresos de los demás aspirantes, comprometiendo así información sensible.