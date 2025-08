Lecciones de negociación

No ha pasado desapercibido en diversos círculos internacionales el resultado de la negociación que México obtuvo con Estados Unidos. La referencia inmediata es Canadá, aunque nuestro otro socio comercial tuvo un castigo de 10 puntos para subir el arancel diferente al T-MEC a 35%, México logró mantenerlo como estaba, además de abrir el espacio de los 90 días de pausa. Esperaremos a final de mes las cifras de exportaciones de México a EU, pero, diversas estimaciones indican que la proporción de exportaciones amparadas por el T-MEC han crecido y han apalancado un crecimiento global de nuestras ventas. Cuando se haga un recuento de los estilos de negociación de estos tiempos, tendrá que reconocerse, más allá de identificación o diferencia ideológica, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Episcopado, con todo contra la violencia

Sin temor a las amenazas y con decisión, la alta jerarquía católica se suma y va con todo contra la violencia del crimen organizado en todas las regiones del país. No obstante las agresiones en contra de sacerdotes, la Conferencia del Episcopado Mexicano acudió ayer a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para ofrecer su apoyo a su titular Rosa Icela Rodríguez en los programas del gobierno dentro de la estrategia de atención de las causas que generan la violencia. A la reunión acudieron también representantes de distintas asociaciones religiosas de México. Buen avance… y buena suerte.

¿Y el liderazgo morenista?

Luego de que el fin de semana la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, visitó Nuevo León, donde ya se están calentando los ánimos rumbo a la elección para renovar la gubernatura, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer fue muy contundente: “Morena tiene que definir sus tiempos”. Y es que resulta que Alcalde comió con los aspirantes a la gubernatura, los senadores morenistas Judith Díaz y Waldo Fernández, así como con Tatiana Clouthier, quien ya es señalada por presuntas inversiones en Vector. En Morena, por lo visto, no sólo hace falta definir los tiempos, sino también los liderazgos.

Alza la voz en favor de Palestina

Pese a que el discurso de la ‘4T’ ha sido siempre de no intervención en los pueblos, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, consideró que es tiempo de que México haga un reconocimiento a Palestina. “Le corresponde a la jefa del Estado mexicano, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tomar esa decisión”. Agregó que México debería hacer una acción de acogida a los niños de Gaza, como se hizo en los tiempos de Lázaro Cárdenas. Esperemos que esto no llegue a oídos al gobierno de EU, pues no está el horno para hacer bollos con México.

Jaloneo sobre temas en la Permanente

Se prevé que por fin este miércoles la Comisión Permanente sí aborde el tema de seguridad en Tabasco, que tanto pide la oposición, para cuestionar en tribuna la responsabilidad o no de Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador de Morena. Sin embargo, se prevé que el oficialismo les dé la vuelta con el debate político. Para muestra, Gerardo Fernández Noroña echó el primer lazo: la detención de una de las dueñas de la guardería ABC. “Sería interesante escuchar a la diputada Margarita Zavala sobre el tema en particular, ellos que son tan puntillosos con los problemas que van surgiendo en el país”.

Visita de poder a poder

Quien andará por el Senado será el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien prevé un encuentro con Adán López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Nos cuentan que la visita tiene el propósito de acordar la logística para la ceremonia de toma de protesta que deberán rendir los nueve ministros electos el 1 de septiembre próximo.