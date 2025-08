Alistan una sorpresa en San Lázaro

Una auténtica bomba soltará la semana próxima la vocería de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El diputado Arturo Ávila Anaya deslizó que tienen indagatorias, de acuerdo con el paquete de 22 carpetas de investigación que ya lleva la Fiscalía capitalina, en torno a un constructor relacionado con el Poder Judicial de la CDMX, que “simuló” una venta, o “regalo”, de un lujoso penthouse de 10 millones de pesos a sólo 1.4 millones al exalcalde de la Benito Juárez, Jorge Romero, hoy presidente nacional del PAN. Veremos qué tan explosivo resulta el proyectil.

El trabajo del canciller

Con la discreción que le caracteriza, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue clave para lograr el acuerdo que ayer anunciaron la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Son muchas horas y esfuerzos del personal diplomático de México y la estrategia del secretario. No fue casual que en la llamada con Trump y luego en la conferencia mañanera haya aparecido De la Fuente, junto con Roberto Velasco. Cuando no se buscan reflectores, a veces no se hace justicia al trabajo, pero los que saben la importancia del esfuerzo, aquí y allá, reconocen sin duda lo relevante de esa aportación.

‘Prefiero quedar mal con la oposición que con mi mujer’

Con todo se defendió de nuevo ayer el diputado morenista Ricardo Monreal de su visita a las rutas de peregrinación cristiana de El Camino de Santiago, en la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España. “Se lo prometí y prefiero quedar mal con la oposición (por sus críticas a su viaje de vacaciones) que con mi esposa”, sostuvo. Y recomendó a los periodistas: “Ustedes no saben lo que es quedar mal con su pareja. Si no van a cumplir, mejor no prometan nada, mejor ni se metan”. ¿Sabio su consejo?

Apoyo naranja

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a la clase política que se frotó las manos esperando que le fuera mal a la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamada con el presidente de Estados Unidos, en la que finalmente se pactó una pausa de 90 días a los aranceles. El dirigente emecista dijo que es absurdo que se apueste al fracaso de la mandataria “sin pensar en las consecuencias para trabajadores, empresas y millones de personas en México”. ¿Pedrada para el PRI o el PAN?

Plan de Pemex

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto ya trabaja en la preparación de su Primer Informe de Gobierno, adelantó ayer que será el martes 5 de agosto de la siguiente semana cuando presentará el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos. Con buen tino, porque justo hace unos días se dio a conocer que Pemex reportó beneficios netos acumulados de 16 mil 187 millones de pesos en el primer semestre de 2025. ¿Seguirán las buenas noticias?

INE, preocupado por la CURP biométrica

En la Dirección General del Registro Federal de Electores del INE ya comenzaron a exponer los principales riesgos que supone la CURP Biométrica para la credencial de elector. En un informe preliminar, la Dirección advierte que el nuevo documento podría desincentivar la inscripción al padrón electoral, pues al ser una identificación oficial, la credencial para votar quedaría desplazada. El instituto continúa analizando los riesgos y se espera que presente un informe más amplio.