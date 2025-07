En busca de la buscadora de personas

Ante la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación anda ahora en busca de la encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Para ello, la dependencia prepara apenas las bases para la consulta pública que permitirá designar a la nueva funcionaria, a un cargo en el que nadie dura y nadie quiere, pues en lo que va de los gobiernos de Morena ya van dos que dimiten a esa difícil posición. Tal vez será porque llegan sin experiencia para el cargo y la presión de los colectivos es cada día más fuerte.

El TEPJF, entre la espada y la pared

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en vilo la semana pasada la decisión de cómo llenar los cargos en el Poder Judicial que se quedaron vacantes, luego de que el INE declaró inelegibles a los ganadores. Dos soluciones se han planteado: llamar a elección extraordinaria para llenar el cargo o que sea ocupado por la persona que quedó en segundo lugar. Los magistrados no se ponen de acuerdo y este miércoles deberán dar solución al asunto. ¿Con quiénes quedará bien y con quiénes mal?

Preparan impugnaciones

Algunos de los 172 candidatos que fueron multados por ganar la elección judicial a través de acordeones están preparando ya las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la intención de que las sanciones económicas sean anuladas. Si bien parece que desde Palacio Nacional ya se dio línea a los magistrados sobre qué hacer con las multas, habrá que ver qué es lo que finalmente resuelven. ¿Será una oportunidad para demostrar su autonomía?

Cambio de señales del PAN

Notorio fue el cambio de señales entre diputados federales del PAN frente a la política arancelaria de Trump. El vocero y vicecoordinador panista, Federico Döring, criticó, la semana pasada, la “ineptitud” de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente por su fracaso en las negociaciones con los vecinos del norte. Ayer, otro de los vicecoordinadores azules en San Lázaro, Daniel Chimal, cambió el tono y dijo: “Creemos que la prudencia de nuestro gobierno pueda encontrar coincidencias para que no lleguemos a caer en algo preocupante”. Hasta llamó a sectores de la sociedad civil y partidos a cerrar filas.

Reclamos en Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer una reunión de más de dos horas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a puerta cerrada. Y, con la sorpresa de que, de acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales a su salida de Palacio Nacional, los familiares de las víctimas reclamaron a la mandataria que todas las detenciones en torno al caso “nos confirman un retorno a la verdad histórica”. No obstante, la morenista prometió a los padres presentar nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre próximo. Veremos.

Palmadita y coscorrón

“Rocío está haciendo un buen trabajo en Veracruz junto con su Fiscalía”, soltó la presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera del pueblo. Así fue como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, recibió el espaldarazo de Palacio Nacional luego de la polémica que generó al declarar que la maestra jubilada Irma Hernández Cruz murió de un infarto precedido de actos violentos y no tras ser privada de la libertad por no pagar cuota a un grupo criminal que opera en la zona norte de Veracruz. No obstante, la mandataria federal, al mismo tiempo, le corrigió la plana: fue homicidio.