Energía y CFE, rumbo a San Lázaro

Morenistas de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados nos indicaron que ya hacen cuentas y hay el consenso para agendar una reunión de trabajo con las titulares de la CFE, Emilia Esther Calleja, y de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. La idea es conversar sobre las razones “reales” y el impacto en México de la decisión de Iberdrola de abandonar México. Nos comentan que de los 48 integrantes de la Comisión, 35 de Morena, PVEM y PT, y 13 del PAN, PRI y MC, más de la mitad ya dio el sí. A ver si es verdad que lo logran.

Seguirán vacaciones legislativas

En los solitarios pasillos del Palacio Legislativo nos advirtieron que continuarán todavía por algunas semanas las vacaciones de los legisladores por España, Japón y otros lugares. Será hasta la segunda quincena de agosto cuando comiencen a volver a sus oficinas para preparar el paquete de reformas, que no serán muchas, según nos anticipan. Enlistan la ley sobre extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum, las leyes reglamentarias del Poder Judicial y reformas de salud sobre los vapeadores. No mencionan la electoral porque “no hay nada propuesto”. Parece que no habrá grandes sorpresas.

Se viene discusión ríspida en el INE

Este lunes tendrá lugar en el Consejo General del INE una de las discusiones más ríspidas: las sanciones mínimas en contra de los candidatos beneficiados por los acordeones y el perdón a los partidos políticos. El consejo podría dividirse nuevamente en dos bloques, los que piden anular candidaturas porque el beneficio de las guías de votación supera los topes de gastos de campaña de cada candidato, y los que buscan dar por concluido este capítulo de la elección judicial que dañó la imagen del INE. Veremos de qué está hecho el instituto.

Reunión en Palacio

Con la novedad de que el sábado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer, en su cuenta de X, que se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue “una muy buena reunión con la delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por French Hill” e integrada por Warren Davidson, Troy Downing, Tim Moore, Maria Salazar, Janelle Bynum y Don Davis. Según el diplomático abordaron temas clave para ambas naciones. Veremos en los próximos días qué tan constructivo resultó el encuentro.

Acusaciones añejas

Pedro Salmerón Sanginés, ajá, ese que Panamá rechazó como embajador en el sexenio de AMLO por presunto acoso sexual, adelantó que tendrá un careo con la senadora Lilly Téllez por un asunto que no puede decir por ser proceso abierto. Eso sí, recordó que él fue quien demandó a la hoy panista ante el Comité de Honestidad y Justicia de Morena por sus declaraciones de que las mujeres que abortan son criminales, lo que la llevó a salirse de la bancada de Morena. Se puede poner muy bueno.

Activismo en Querétaro

Luego de que despotricó contra el gobernador Mauricio Kuri, a quien insultó con un florido lenguaje, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que alista un megamitin en Querétaro para refrendar la unidad de la alianza Morena, PT y PVEM, pues –acusó– los “paniaguados” buscan dividirla. La cuestión aquí es que él se autoasignó la tarea o, en efecto, fue un encargo de la dirigencia de Morena. Aún no lo sabemos a ciencia cierta, pero él ya se apuntó.

Revisión exhaustiva a exgobernador

Resulta que ayer se difundió, como reguero de pólvora, la noticia de que el exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina había sido retenido en forma preventiva por personal de la CBP, al intentar cruzar a EU, en Matamoros. Al final lo que se supo, sin que el exmandatario ni las autoridades estadounidenses lo confirmaran, fue que Medina fue sometido a una exhaustiva revisión que tardó más de lo normal, lo que llamó la atención de algunas personas que estaban en el lugar, pero nada más.