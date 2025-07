No más cachirules en San Lázaro

Nada bien cayó en la ya muy deteriorada imagen de los diputados, la balconeada que les pusieron a algunos de sus asesores, quienes, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, votaron un dictamen en nombre de sus jefes legisladores ausentes. Tanto preocupa, que en la Mesa Directiva de la Cámara baja ya contemplan reformas a sus reglamentos para evitar y sancionar esta práctica vuelta costumbre. “Esto no se puede ni se debe hacer y habrá que legislar sobre el tema”, dijo el presidente de los diputados, Sergio Gutiérrez. Los legisladores deben acudir a trabajar… por favor.

Conflicto de interés de un funcionario en Hacienda

Nos cuentan que en los pasillos de Bancomext hay voces que señalan un posible conflicto de interés en torno a Leonardo Enrique Peña Jacobo, un nombre que ha venido ganando atención en círculos financieros. De acuerdo con versiones internas, Peña Jacobo habría influido para colocar a su hija en un cargo de alto nivel dentro de la institución. Pero eso no es todo. Según fuentes cercanas, Leonardo Peña sigue manteniendo vínculos estrechos con el anterior secretario de Hacienda y sus exfuncionarios, a quienes –dicen– aún les “pasa corriente” en temas estratégicos. Además, se habla de que habría cerrado acuerdos con el actual director de Nafin-Bancomext para promover proyectos que, para algunos, podrían estar caminando por una delgada línea entre lo institucional y lo personal. Veremos lo que resulta, pero como dice el adagio: cuando el río suena…

Nuevo ataque contra Claudio X.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, salió ayer en nueva defensa de su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, y sostuvo que no hubo ni hay censura en contra de la ciudadana Karla Estrella. Argumentó que todo este caso judicial se debe a que está en manos del despacho de abogados Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es –dijo– propiedad de Claudio X. González. “Ellos se hacen pasar por ciudadanos, cuando son un grupo político de derecha, muy identificado con dos partidos y que sólo buscan crear narrativas falsas”. ¿Será?

Ciudadanos en la lista negra

Y hablando de DATO PROTEGIDO, resulta que los ciudadanos son los más sancionados por cometer violencia política en razón de género, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en esta materia. Según los registros, hay 103 ciudadanos inscritos en esa lista negra y parece que va a haciéndose cada vez más larga. En el último año se han sumado nombres como Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director del portal Acapulco Trends, que fue incluido por sus comentarios en contra de la morenista Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco. ¿Cuántos más?

Recursos para Nuevo León

Quien se dejó ver ayer en Palacio Nacional fue, nada más y nada menos, que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, más que reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, acudió para entrevistarse con el secretario de Hacienda, Édgar Amador. De acuerdo con el político emecista, el objetivo del encuentro fue solicitar recursos para Nuevo León y revisar proyectos relacionados con el Mundial de Fútbol del próximo año. Ya se frotan las manos en Monterrey.

¿Gabinete escondido?

A la senadora priista Carolina Viggiano le parece que el gobierno se integra por gabinete “escondido”, pues ante cualquier crisis, como las que trae a cada rato con EU, la presidenta es “la única que ha estado enfrente, y se lleva todo el desgaste”. Quizá sea una apreciación incorrecta, pues más bien la tendencia del segundo piso de la ‘4T’, como fue con López Obrador, es mantener todo al centro y no dar margen a que los secretarios se muevan solitos. Y si no, pregúntenle a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien aunque tiene mayor capacidad de negociación en la agenda que le toca, no lo dejan andar como pez en el agua. ¿Será?