Mensaje contra la misoginia

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la denominada mañanera del pueblo, no sólo dio un raspón al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien anda de paseo por España, sino que también se lanzó contra el futbolista mexicano Javier Hernández, el famoso Chicharito, quien en los últimos días se ha hecho notar por sus comentarios misóginos en redes sociales. Al futbolista le dijo que “tiene mucho que aprender” sobre las mujeres, ya que tiene ideas muy machistas. Le metieron gol al goleador.

Reclamos opositores

El vicecoordinador de los diputados federales panistas, Federico Döring, reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Que no nos siga engañando con que está buscando a Hernán Bermúdez, pues que no se le olvide que también, Jesús Orta, exfuncionario de la CDMX, es prófugo de la justicia acusado de malversación de dos mil 500 millones de pesos y nexos con el crimen, lo siguen buscando y aún no lo encuentran”, señaló.

Bandera mal colocada

Ayer estuvo de visita en el Senado, el embajador de Jordania, Adli Qasem Mohammad Alkhaledi, por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con México. Antes de emitir su discurso, el diplomático señaló que se colocó mal la bandera de su país, pues la tenían con la franja verde hacia arriba, cuando va hacia abajo. Los asistentes del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tardaron unos minutos en hacer el cambio, cuando sólo implicaba invertirla. ¡Qué pena con las visitas!

Prioridades en la Permanente

Por si no fuera suficiente la pifia de la bandera de Jordania, resulta que varios legisladores omitieron escuchar el discurso del embajador jordano, pues ni se colocaron las diademas de traducción. Por ejemplo, la morenista Andrea Chávez, quien pese a ser integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvo muy ocupada respondiendo su celular, al parecer una conversación de interés para Adán Augusto López Hernández, pues segundos después se acercó a su escaño para mostrarle su celular. Parece que hay prioridades.

Cargando pilas para los debates

Ante los cuestionamientos que empezaron a surgir por su ausencia y silencio en torno al caso de Adán Augusto López, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, salió a pronunciarse en X por el tema. Acusó que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta, silenció el intento de debate en la Permanente, y cayó en censura. “Hubieras ido a la sesión a decirlo, ¿te dio frío?”, le replicó el morenista. Según se dijo, Anaya andaba ausente por un tema personal: vacaciones de verano. ¿Estará cargando pilas para los debates?

Sí hay austeridad… en algunos

La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega bien podría ser ejemplo de los pocos morenistas que sí se rigen con humildad y austeridad. Dado que la Comisión Permanente del Congreso concluyó poco antes de las 15:00 horas, justo la hora de la comida, se le vio por las calles de la colonia Juárez buscando lugar en una fonda para comer, cuando podría optar por cualquier restaurante lujoso de la zona. Al menos sabemos que sí hay quien escucha los mensajes de Palacio.

Se viene la tercera marcha contra la gentrificación

La aseguradora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM apenas comenzó con la reparación de los daños del recinto, tras la segunda marcha contra la gentrificación, y ya hay una convocatoria para una tercera edición de esta manifestación. El Frente por la Vivienda Joven convocó a una movilización el sábado 26 de julio, del Hemiciclo a Juárez a la Embajada de EU en México, por lo que el gobierno de la CDMX tendrá el reto de evitar que se repitan los actos vandálicos. Veremos qué estrategia es la que usan, pues en las dos marchas anteriores, no hicieron nada.