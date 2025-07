En 2026, ‘compactación’ de 30% del gasto

Los diputados de Morena piden a la oposición una discusión ordenada, participativa y sin confrontaciones, y ya advirtieron que “no habrá recortes ni reducción de recursos al gasto público, pero sí se perfila una ‘compactación presupuestaria’ de aproximadamente ¡30 por ciento respecto de 2025!”, deslizó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Merilyn Gómez Pozos. Apenas van a iniciar las conversaciones con Hacienda y ya los ánimos se calentaron en San Lázaro con el PAN y el PRI. De que habrá confrontaciones, las habrá. Pero apueste a que muchas serán al interior de Morena.

Diputados, “en campaña” contra la ley espía

Los cada vez más disminuidos diputados del PAN también hacen su luchita. Los azules saldrán a las calles de la CDMX, y en algunas otras entidades, a ofrecer a la gente “amparos colectivos contra la ley espía”. Y no sólo eso, el grupo parlamentario, a través de su vicecoordinador Daniel Chimal García, anunció que también ofrecerán asesorías legales de todo tipo para estos casos, en lo que, afirman, “el gobierno cruza la línea de la privacidad de una familia”. Con desdén, en las bancadas de Morena y el PT comentaron que “es sólo una acción electorera de la derecha”.

¿Cuántos más no sabían nada?

La oposición sigue dando rienda suelta al caso de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, señalado por su exsecretario de Seguridad cuando gobernó en Tabasco. Eduardo Verástegui, quien busca impulsar Viva México, organización respaldada por el Partido Republicano de EU, tocó una fibra sensible para el exmandatario: “Ya estoy contando los días para escuchar a Andrea Chávez decir que no sabía. ¿Quién más?”, expresó en X sobre la senadora, cuya carrera política ha recibido apoyo del que ahora se le presume como “gran operador” de Morena.

Hay de formas a formas

Gerardo Fernández Noroña, cuestionado por la polémica del retiro de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara de un parque de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue implacable con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, pues no la bajó de “ignorante y fatua”. No sólo eso, sino que la comparó con su antecesora Sandra Cuevas, aunque con un matiz particular: “Es igual de prepotente con formas aparentemente suaves”.

Profeco calla nombres de coyotes de Morena

Con la novedad de que Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, desobedeció a la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada, la mandataria pidió al funcionario revelar los nombres de “los compañeros del movimiento” que le han llamado para interceder a favor de empresas que buscan evitar sanciones de la Profeco, en una especie de tráfico de influencias, que él mismo reveló durante una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados. No obstante, el funcionario no ha dado los nombres de los coyotes de Morena.

¿Cuáles restricciones al gasto?

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la denominada “mañanera del pueblo”, dio a conocer que en cumplimiento a sus compromisos de campaña iniciará del 1 al 30 de agosto la inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar a todas las mexicanas que tienen entre 60 y 64 años, quienes recibirán un apoyo bimestral de tres mil pesos. Parece que, en materia de programas sociales no existen restricciones como en otras áreas del gasto. ¿Milagro?