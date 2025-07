Ebrard, De la Fuente y Gertz, camino a San Lázaro

Muy seguro, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, ofreció que llevará, en breve, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a las “máximas figuras” del equipo de negociadores de la presidenta Sheinbaum en Estados Unidos, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente. Aseguró que tiene contacto y comunicación con ambos funcionarios, quienes están dispuestos a acudir a un encuentro con los líderes parlamentarios para conocer de las conversaciones con el gobierno de Donald Trump. De paso recordó que también acudirá el fiscal Alejandro Gertz Manero. A ver si esta vez sí se hace.

Más cambios en el INE

La elección judicial ya pasó factura al INE y muestra de ello son los cambios que la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, está realizando en áreas clave. La semana pasada salieron tres funcionarios encargados de la organización de los comicios judiciales, la capacitación de funcionarios y la investigación de infracciones electorales. Esta semana se vienen nuevos relevos, en particular en el área de comunicación. En el INE, los funcionarios se truenan los dedos por saber quién será el próximo en quedarse sin chamba. Ante la situación, lo mejor es que vayan actualizando su CV.

El mutis de Adán

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera nada menos que secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del morenista Adán Augusto López, es hoy prófugo internacional de la justicia. El comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, confirmó que desde el 14 de febrero existe una orden de aprehensión contra el exfuncionario estatal, a quien el actual gobernador –también morenista–, Javier May, acusó en noviembre pasado de comandar el grupo criminal La Barredora. Al acusado se le busca en Brasil, pues se presume que ahí huyó, luego de pasar por Panamá y España. Y al que también deberían de buscar es a Adán Augusto, al menos para ver si tiene algo que declarar o seguirá haciendo mutis.

Marchan creadores contra la IA

Parece que no todos se están beneficiando con las nuevas herramientas cibernéticas, sino que al contrario, hay algunos sectores que ya están sufriendo por el avance tecnológico. Tal es el caso de actores de doblaje, músicos, ilustradores, intérpretes, conductores, ingenieros creativos y productores, que se reunieron en el Monumento a la Revolución para exigir leyes que protejan sus voces, rostros, trabajos y regular la inteligencia artificial. El doblaje y la publicidad ya están siendo afectadas y la labor de creativos está siendo desplazada, advirtió la ANDA. Señores legisladores, ahí les hablan.

Enfoque social en el PJ

Resulta que por más que la ‘4T’ pregone que habrá un Poder Judicial independiente tras la elección del 1 de junio, pues no es más que una cucharada de chocolate del bienestar. Resalta que recientemente Ernestina Godoy y Rosa Icela Rodríguez, consejera jurídica de la presidencia y secretaria de Gobernación, tuvieron un primer acercamiento con magistrados electos para hablar de las bondades de su reforma judicial. Hugo Aguilar, quien será el primer presidente de la nueva SCJN, hizo lo propio, aunque fue más claridoso: resolver todo con enfoque social… ¿y no conforme a derecho?

Otro fin de semana trágico en la México-Cuernavaca

Algo no están haciendo, ya no digamos bien o mal, las autoridades federales y estatales en la México-Cuernavaca. Siguen sumando fines de semana trágicos en esa autopista. Motociclistas usan la vialidad como circuito de carreras sin importarles que no sólo ponen en riesgo su vida, sino la de miles de personas que van a pasar un fin de semana tranquilo a la ciudad de la eterna primavera y sus alrededores. Ayer, un amante de la adrenalina chocó su motocicleta a la altura del kilómetro 30 y perdió la vida. Esto no es nuevo, ocurre un fin de semana sí y otro también. ¿Hasta cuándo harán algo?