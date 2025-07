Reforma electoral, nada seguro

Aunque apenas un día antes, y la semana pasada también, el líder de Morena, Ricardo Monreal, había sostenido que la reforma electoral “será una prioridad” en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, ayer el jefe morenista pareció meter reversa. “No la menciono como prioridad, porque de ella no tenemos ni siquiera un esqueleto, un proyecto o una propuesta”, aclaró. Si bien recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó cinco rubros: eliminación de los legisladores pluris, la garantía de representación de las minorías, reducción de recursos públicos a partidos, fiscalización a sus gastos y mantener la autonomía del INE, la verdad, dijo, es que “mejor vamos a esperar”. Es decir, nada de nada todavía.

Defendiendo a Gatell

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, la cual advirtió que el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS es una “señal alarmante sobre la falta de compromiso del Estado mexicano con los estándares internacionales de salud pública”. La mandataria descalificó a dicha comisión porque están “en contra del gobierno” y defendió a capa y espada al funcionario señalado como el responsable del mal manejo de la pandemia. “Reivindico a Hugo como un gran profesionista y va a hacer un buen papel en la OMS”.

Bajar impuestos a remesas, ¿un logro?

A los ojos de Gerardo Fernandez Noroña, presidente del Senado, la baja al impuesto en remesas a 1% derivó de la “negociación exitosa” de la presidenta Sheinbam y la comisión que viajó a Estados Unidos. Para que no anden con aquello de las “intrigas” de que por culpa de él iba a aumentar. Lo cierto es que su pleito con el senador Eric Schmitt no pasó de un día, y la comisión que acudió a cabildear contra el gravamen ni siquiera lo consideró, aunque fue el primero en apuntarse para viajar a Washington.

No bajan la guardia

El sector taurino no se da por vencido. Quienes están al frente de la defensa de la fiesta brava han dejado claro que están echando mano de todos los recursos legales posibles para que la decisión de no albergar corridas de toros en la Plaza México se pueda revertir y, de paso, evitar que esta misma película se repita en otros estados del país. Dicen los taurinos que esto apenas comienza, no permitirán que se atente contra las libertades con medidas prohibicionistas que ponen en riesgo la identidad de miles de mexicanos.

La ‘4T’, a defender sus reformas

Tan les preocupan las campañas que han emprendido por todo el país el PRI y el PAN contra las reformas de Claudia Sheinbaum, como las llamadas ley censura, la militarización o la ley espía, que la coordinación de Morena en San Lázaro, que encabeza Ricardo Monreal, instruyó a sus diputados a acudir a sus distritos a defender las nuevas leyes, a acercarse a la gente y a “tirar las mentiras” de la oposición. Los legisladores tienen dos meses, julio y agosto, para apurar una contracampaña en defensa de las reformas de la presidenta y de AMLO. Ya se verá quién tendrá más adeptos.

Los enfermos, ¿serán el problema?

¿Será que sí tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca y el problema en realidad es la población? No es que falten medicamentos o que los hospitales estén saturados, que las intervenciones quirúrgicas sean programadas para que se realicen en dos años o que haga falta más personal… no, el diagnóstico que dio el secretario de Salud, David Kershenobich, en la conferencia matutina en Palacio Nacional fue demoledor: “Los enfermos están llegando tarde, generalmente llegan cuando tienen ya las complicaciones”. Ya ven, el problema son los enfermos, según las autoridades.