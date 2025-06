‘Huyen’ diputados del periodo extra

Mucho llamó la atención la batería de solicitudes de licencias de diputados federales, que se ausentaron y no participan en los trabajos del periodo extraordinario. Desde la tribuna, la presidencia de la Mesa Directiva mencionó a Juan Francisco Espinoza Eguía, del PRI; Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del PT; Fátima Almendra Cruz Peláez, del PVEM; Jesús Martín Cuanalo Araujo, del PVEM; Gerardo Villarreal Solís, del PVEM, y Leticia Barrera Maldonado, del PRI. ¿Acaso son más importantes las vacaciones? Serán sus suplentes quienes debatirán los delicados temas de seguridad, Guardia Nacional, telecomunicaciones…

Chicanadas de Lozoya

Ante la inminente victoria de la periodista Lourdes Mendoza en el litigio contra Emilio Lozoya, su abogado Rojas Pruneda, mediante chicanadas legaloides, estuvo maniobrando para evitar que la SCJN resuelva el asunto en definitiva, tras tres instancias ganadas por Lourdes Mendoza, pues a esta Corte le quedan sólo dos sesiones. Así pues, ayer, un día antes de que la Primera Sala sesionara el amparo directo en revisión 555/2024, como sabía que lo perdería, pues está confirmado que la difamó el criminal confeso, Emilio Lozoya trata de declarar impedido a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena bajo el argumento de que éste fue subordinado de José Antonio Meade. Y como Lozoya denunció a Meade (exjefe de AGOM) para obtener impunidad, dice que eso compromete la imparcialidad. El mundo al revés.

El tema de las togas sigue

A propósito de lo expresado por el virtual presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, de que no quiere usar la toga y el birrete –parte de la indumentaria formal de los ministros– sino prendas de los pueblos originarios, la presidenta Sheinbaum dio su visto bueno al deseo del abogado mixteco. “Un buen juez no se define por una toga y un birrete, se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia”, comentó la mandataria. Eso sí, aunque en días pasados había dicho que la Consejería Jurídica de la Presidencia estaba “revisando” ese tema, ayer matizó que mejor deja el tema al Legislativo.

Continúa el atorón en el INE para validar elección

La división al interior del INE postergó nuevamente la sesión –que se reanudaría este miércoles– en la que por fin se decidiría a cuántos candidatos se les anularía el triunfo por no acreditar un promedio mínimo de 8 en la licenciatura y 9 en la especialidad. La revisión efectuada el fin de semana arrojó que sólo cinco juzgadores no cumplen con el requisito y por lo tanto verían frustradas sus aspiraciones; no obstante, como si no hubiera suficientes problemas en ‘la herradura de la democracia’, un grupo de cinco consejeros propuso que también se revise el promedio de los juzgadores electos a los que ya se les entregó la constancia de mayoría, abonando más incertidumbre a un proceso electoral ya de por sí cuestionado.

Peculiar felicitación

Vaya que se hizo viral ayer la felicitación a la presidenta “de parte de la familia López Gutiérrez” con motivo de su cumpleaños. Y es que doña Beatriz, ex no-primera dama, deseó a Sheinbaum “que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México”. Las redes se desbordaron en comentarios por eso de que la inteligencia “que no le sobra”… ¿Habrá sido sólo un desliz de la escritora?

¿Cuándo es correcto hablar de corrupción (según Morena)?

La “mal llamada corrupción” fue una de las frases que pronunció la senadora morenista Araceli Saucedo Reyes en defensa del dictamen de la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos. Desconocemos de dónde es ‘mal llamada’, cuando el fundador de la ‘4T’ usaba un día sí y al otro también el término, incluso criticó que la práctica nunca fuera abordada en los periodos neoliberales ni siquiera en tesis académicas. ¿Será porque si se trata de corrupción entre morenistas, sí es “mal llamada”?