Nuevos lineamientos para la ‘mañanera’

En Palacio Nacional emitieron nuevos lineamientos para las “mañaneras del pueblo”. Ya no se realizará el sorteo para definir a quienes ocuparán la primera fila, sino que los 16 lugares de las primeras dos filas serán ocupados por las ocho mujeres y los ocho hombres que lleguen más temprano, lo cual, “por ningún motivo garantiza que se les otorgue el uso de la voz”. Eso –se aclara– dependerá de la designación que haga la presidenta Sheinbaum. Llama la atención en el documento, entregado a los reporteros, que la intervención de quienes pregunten no debe exceder “los cinco minutos” y, además, queda prohibido “un intercambio de opiniones” con la mandataria. Y se advierte: la “transgresión” de cualquiera de los lineamientos se sancionará con “la cancelación temporal o definitiva de la acreditación”.

La aplanadora, ¿es ‘la ley de la democracia’?

Muchas fueron ayer las quejas y reproches en contra de la “aplanadora” mayoritaria de la ‘4T’ en el Legislativo, por avasallar y buscar aprobar más de 30 leyes y reformas en sólo 10 días en su periodo extraordinario. Y el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se defendió: “No, nosotros nunca actuamos de esa manera, no es con mayorías aplastantes, es lo que la ley dice, nada más”. Es más, sostuvo, “nunca hacemos eso, siempre buscamos acuerdos y consensos”. Aunque al final, reconoció, “son las reglas de la democracia, las mayorías, aquí y en cualquier parte del mundo”.

Saúl Monreal, sin quitar el ojo de la gubernatura

Aunque no ceja en su idea de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2025, el senador Saúl Monreal rechazó que ande coqueteando con Movimiento Ciudadano, ante la prohibición de Morena del nepotismo. Dijo que su aspiración se mantiene firme, incluso si no tuviera el apoyo de su hermano, el actual gobernador, David Monreal. “Muchos creen que por ser hermano me apoya o me da todo. Ha sido respetuoso”. Tal parece que no todo anda muy bien en la familia. A ver si Zacatecas no resulta con sus propios Caín y Abel.

Oposición invisibilizada

Los partidos de oposición cada día están más invisibilizados en el Congreso. Los secretarios de Estado los ignoran y no acuden a las mesas de trabajo prometidas para discutir los dictámenes de reformas a aprobar. El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que hay diálogo y acuerdos con todos los partidos, pero PRI, PAN y MC aseguran que es falso. En el Senado no hay diálogo ni acuerdos para las leyes de telecomunicaciones, de desaparición de personas ni de nada. ¿Será que no existe la oposición? “Bueno, la oposición sí existe, para quien la quiere ver”, argumentó el priista Rubén Moreira.

Alito se exaspera

El que de plano estalló contra la ‘4T’ por la falta de medicamentos es el líder del PRI, Alejandro Moreno. “No tienen vergüenza. Hemos buscado la manera más correcta de decírselos, pero se lo tenemos que decir simple y llanamente como es: No tienen madre”, dijo el senador campechano. “Se mueren las niñas, los niños, ¿ustedes creen que a siete meses de un gobierno, con el pretexto de las licitaciones, y su abuelita, y que a chuchita la bolsearon no hay medicamentos en este país? ¡Tenemos siete meses!”, exclamó. Tal vez no se enteró de que ya la presidenta aseguró que en julio, ahora sí, quedará resuelto el desabasto.

Sin respeto a la autoridad

En Acapulco los amantes de lo ajeno no respetan ni a la propia autoridad que los persigue. Resulta que Estrella de la Paz Bernal, la síndica procuradora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno del municipio –es decir la responsable de prevenir la delincuencia y aplicar la ley– confirmó este lunes que la camioneta en la que se desplazaba fue robada durante este fin de semana en la colonia 20 de Noviembre. Precisó que ella ni cuenta se dio del robo, pues no se encontraba cerca del vehículo. Ya ni la burla perdonan.