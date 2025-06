Ley Telecom, ¿fuera de agenda?

Al parecer, los últimos encuentros y conversaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de EU ya tuvieron impacto hasta en la preparación de la agenda para el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. En San Lázaro, aseguran jefes de las bancadas que, en principio, la nueva ley de telecomunicaciones y competencia económica no sería incluida, porque es un tema que estará en la renegociación del T-MEC. Incluso, para los preparativos del periodo extra se alista un encuentro de diputados y senadores con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. A esperar, no hay nada definido.

Los métodos de la ‘ministra del pueblo’

La ministra Lenia Batres “reventó” ayer, con su ausencia, las sesiones, pública y privada, de la Segunda Sala de la Corte, donde se iban a discutir temas fiscales. La “ministra del pueblo” reconoció que su inasistencia fue deliberada, para evitar la votación de un asunto que, de aprobarse como lo propone el ministro Laynez, tendría “un alto costo” para la hacienda pública. Se refería al recurso de revisión en el que la empresa Pegaso PSC busca evitar el pago de impuestos por 4 mil 400 millones de pesos. Por considerarlo indebido, solicitará que éste y otros casos similares sean discutidos en sesiones públicas del pleno de la Corte y no en sesiones privadas, “que son obscuras e injustificadas”.

Diputados, en disputa por los jóvenes

Tanto ‘jale’ han tenido los cinco seminarios de Morena titulados “Jóvenes dialogando por el segundo piso de la transformación”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, encabezados por el líder morenista, Ricardo Monreal, que ahora el PAN inició una amplia jornada también con jóvenes. El diputado panista Miguel Guevara organizó ayer, en siete salones de la sede legislativa, un foro para este sector. Los diputados se disputan la atención de los jóvenes.

El motivo detrás del vuelo comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer que en sus giras de trabajo por todo el país se traslada tanto en vuelos de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina. Sin embargo, justificó que viajó a Canadá en vuelo comercial con el objetivo de darse una idea de la recepción que le da la ciudadanía, porque es importante esta comunicación con la gente, ya que en aviones del Ejército y la Marina uno se aísla. ¿Será?

Salta contra el Infonavit

Quien no se aguantó y manifestó su desacuerdo con el gobierno federal, fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues rechazó la propuesta del Infonavit que busca regularizar viviendas abandonadas que están ocupadas de forma irregular. El emecista advirtió que en la entidad no se tolerarán invasiones y criticó que con esa medida se fomenta la ilegalidad y se atenta contra el derecho a la propiedad privada. “Eso no lo podemos permitir, olvídense… la certeza jurídica en el gobierno de Jalisco es una de las prioridades”. Ya pintó su raya el góber.

Ya piden renuncias

Y siguiendo con el tema Infonavit, Manuel Añorve, coordinador parlamentario de los senadores del PRI, fue más lejos y consideró necesario solicitar la renuncia de Octavio Romero Oropeza como director del instituto, por la idea de premiar a paracaidistas con la legalización de las viviendas. “Que no le ande haciendo daño al gobierno de Claudia Sheinbaum”. El guerrerense pidió que se dé marcha atrás a este atropello y se proteja a los derechohabientes afectados. ¿Alguien le tomará la palabra?