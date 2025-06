¿Frenan el periodo extra?

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de plano responsabilizaron a la Presidencia de la República de frenar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. En la Junta de Coordinación Política argumentan que hay cinco “iniciativas clave” que tienen que ver con la operatividad de la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. “Pues sí, yo esperaría que ya nos las manden para estar en aptitud de convocar al periodo extraordinario”, confirmó el presidente de la Junta, Ricardo Monreal. O sea, no hay nada seguro.

Despojos ‘legalizados’

Con la novedad de que si una persona invade una vivienda deshabitada, gracias al gobierno de la autodenominada ‘cuarta transformación’, ahora esa persona podrá adquirirla “a un precio muy económico”. Así lo dio a conocer ayer el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional. “Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar… Y lo que queremos es que sea de él”. Esperemos que no surjan más abuelitas Carlotas que se resistan a esos despojos regularizados.

La quinta es la vencida o ¿cómo era?

Dice el dicho que la tercera es la vencida, pero en el caso de Celia Maya García fue en el quinto intento en el que ganó un cargo a través de las urnas: la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Maya García fue candidata a la gubernatura de Querétaro en tres ocasiones, en 2003 con el PRD y en 2009 y 2015 con Morena, y en 2018 fue candidata al Senado por las siglas del partido guinda, pero en ninguna de las cuatro ocasiones ganó. Cómo cambian las cosas, que en menos de seis años pasó de un segundo lugar a ser la más votada con cinco millones de votos.

Fallas de comunicación en el INE

En el INE continúan los problemas de comunicación, pues la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dice una cosa y la secretaria técnica, Claudia Espino, otra. El teléfono descompuesto ya provocó la molestia de algunas consejeras, quienes acusan que ya no saben a quién hacerle caso. La consejera Carla Humphrey, por ejemplo, acusó que Taddei anunció públicamente que la sesión del martes iniciaría a las 10:00 horas, y la secretaria ejecutiva dijo que se postergaría, provocando que los invitados que acudieron a la entrega de constancias tuvieran que esperar. ¡Cuestión de hablarse nada más!

Guiños a la Ley Censura

Quien no da un paso sin huarache es Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pues resulta que ya le hizo un guiño a la Ley Censura de Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla. Y es que, aunque acotó que no la conoce y él no está de acuerdo con que la injuria sea un delito, “tampoco es correcto que, por ser una persona pública, esté sujeto a críticas”. Ya saben, lo dice el que demandó a un ciudadano por ‘atacarlo’ en un aeropuerto, y quien le exigió disculpa pública.

El fiscal y los rumores

“Falso. El fiscal Alejandro Gertz Manero está robusto de salud. No soy médico, soy doctor en Derecho, pero yo lo vi y siento que él está bien de salud”, aclaró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Lo cierto es que las versiones sobre su salud proliferan, quizá, ante las largas ausencias públicas del funcionario. Por lo pronto, las versiones de su cateterismo parecieran sólo ganas de golpear la imagen del funcionario.

Sigue la persecución musical

Ya no es sólo perseguir y castigar a los llamados narcocorridos, ahora también van contra el metal, pues el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, solicitó al gobernador Ricardo Gallardo la cancelación del concierto del intérprete estadounidense Marilyn Manson, programado para la Feria Nacional Potosina. La petición fue realizada a través de una carta en la que el prelado expresó su preocupación por la presentación del controvertido artista. En la misiva, argumentó que ese espectáculo no contribuye a los valores que se buscan fomentar en el estado. ¡Con el rock no, por favor!, dirán algunos.