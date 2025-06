Máynez promete bajarle a la fiesta

Luego de ser captado pasado de copas en el concierto de Carín León en Monterrey, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, hizo una autocrítica y dijo estar dispuesto a cambiar para ser el rostro del partido que sus compañeros merecen. Esta es la segunda vez que el emecista es captado echando trago y al ver que sus adversarios políticos están utilizando el tropiezo para demeritar los triunfos del partido naranja, el excandidato presidencial optó por prometer un cambio. “No soy alguien que se escude en sus aciertos para dejar de advertir sus errores e intentar mejorarlos, y lo voy a hacer”, dijo en una conferencia.

Sigue el pleito diplomático EU-China… desde México

De nueva cuenta China y Estados Unidos se agarraron a tuitazos (sí, sí, que ahora es X, pero ni modo que digamos ‘equizasos’) desde sus representaciones diplomáticas en México. Los del país asiático citaron un post de la Embajada de Estados Unidos donde advierte que las guitarras chinas están acabando con los productores de Paracho. Y en respuesta señalaron: “La guitarra no mata… pero las armas sí”, aprovechando la noticia de que la Corte de EU desechó la demanda mexicana contra las armerías.

Panistas usan táctica guinda en Guanajuato

Parece que los panistas del Congreso de Guanajuato aprendieron muy bien las tácticas de Morena en el Senado, es decir “convencer” a legisladores de oposición para lograr mayorías ficticias y llevar a buen puerto sus objetivos. La semana pasada, gracias a que llevaron a su redil a la priista Rocío Cervantes, los azules lograron las curules suficientes para empatar la votación en el dictamen para despenalizar el aborto en el estado. Ayer, ante el escenario de empate a 18 votos, la que curiosamente cambió de bando fue la diputada del Verde Itzel Mendo González. Ante los airados reclamos, la legisladora sostuvo: “No soy ninguna vendida, lo hago con la frente en alto. Cambiar de opinión no es traicionar a nadie”… El dictamen se archivó y ahora los morenistas saben lo que se siente.

Cambio de planes

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía anotado en su agenda de hoy viajar a Guerrero, donde tenía programado a las 12:45 horas encabezar la asamblea Salud casa por casa en el Hospital General de Tlapa de Comonfort, y a las 15:30 horas inaugurar el Hospital General de ese municipio. Sin embargo, tras las protestas radicales de los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la mandataria optó por modificar su agenda, por lo que ahora viajará mejor al Estado de México, donde encabezará un acto de salud en Ixtapaluca. Decisión sensata.

Recibimiento a Ebrard

Será hoy cuando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostendrá reuniones con diversos miembros del gabinete de Trump, entre ellos, el secretario de Comercio, Howard Lutnick. El objetivo será tratar el incremento de aranceles al aluminio y el acero de 25 a 50%. El funcionario arriba a Washington con el anuncio de que la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó la demanda interpuesta por él cuando fue canciller en el sexenio de López Obrador contra los fabricantes de armas estadounidenses, y que tanto defendió aun cuando ya estaba fuera de la cancillería. Vaya recibimiento.

Somos Mx va por nulidad de elecciones

Para Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, los órganos electorales son “absolutamente obsequiosos con el poder”, pero a pesar de tenerlo claro, dijo que eso “no es razón suficiente para no dar la batalla jurídica y política y social” ante lo que consideran un fraude, es decir la elección judicial del pasado domingo. Por ello, el integrante de lo que busca ser el partido Somos México, anticipó que “Vamos a interponer los recursos jurídicos para buscar la nulidad de este proceso”. No hay peor lucha que la que no se hace, dicen por ahí.