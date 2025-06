Restringe EU visas… por contratar a médicos cubanos

Dice el viejo adagio que si ves las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Quizá valdría la pena que el gobierno mexicano tome nota de lo que ayer hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, pues impuso “restricciones de visa a varios funcionarios gubernamentales de Centroamérica y a sus familiares, debido a su vínculo con el esquema de trabajo forzado del régimen cubano”. Sí, se refiere desde luego a la contratación de médicos de la isla. Ese programa de misiones médicas –acusó EU– ha sido señalado por abusar de sus participantes, beneficiar económicamente al régimen y limitar el acceso de la población cubana a atención médica en su país. ¿Hará algo al respecto el Gabinete de Salud?

Alerta embajada de fake news

Y hablando del Departamento de Estado, ayer circuló un supuesto comunicado de éste en el que se enlista a una serie de líderes políticos en México con vínculos con los cárteles de la droga. La embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ron Johnson, se apresuró a desmentir la versión, posteando la imagen del presunto comunicado con la leyenda “Falso”, y advirtiendo de lo apócrifo de dicho documento. Menos mal para muchos, pues ahí figuraban varios nombres de personajes “célebres” de la ‘4T’ y hasta algunos naranjas.

PAN, receloso frente a Alito

A pesar de sus victorias municipales conjuntas en Durango y Veracruz, entre los diputados federales panistas, nos cuentan, prevalece un “recelo” contra el PRI y la cúpula que encabeza Alejandro Moreno. Aunque precisan que en cada estado sus dirigencias locales tienen la libertad de aliarse o no con el tricolor u otro partido para elecciones estatales, “en general, cunde la idea de que es mejor ir solos” para las elecciones federales, nos afirmaron. Y sí, ayer mismo el coordinador azul, José Lixa, deslizó que ir solos o en alianza en futuras elecciones federales con el priismo “es un análisis que debe darse al interior del partido”. Lo que sí dejó en claro es que, lo que haya pasado en las elecciones del domingo y sus resultados “no compromete a nada” al PAN con otros procesos.

Periodo extra, sin luces

A menos de una semana ya de la fecha perfilada por Morena para iniciar un eventual periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, para la votación de decenas de leyes y reformas pendientes para poder operar los cambios constitucionales, aún no hay nada definido. Ni una tentativa convocatoria, ni agenda, ni diálogo, ni intercambio sobre el tema en la Junta de Coordinación Política. “Siendo francos, se antoja muy complicado y difícil que sea la próxima semana, no hay nada establecido para eso”, confesó el líder del PAN en San Lázaro, José Elías Lixa. “Es en la Comisión Permanente donde debe dialogarse sobre el tema, pero no hay ninguna luz todavía”, confesó.

Sobre el desabasto de medicamentos

Con la novedad de que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal logró un ahorro de 12 mil millones de pesos en la adquisición de 399 claves de medicamentos, gracias al mecanismo de subasta inversa, lo cual es equivalentes a 988 millones de piezas como parte de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026. El dato puede ser relevante, pero ¿ya se resolvió el desabasto de medicamentos? Es pregunta.

Revés a los padres de los 43

No la traen consigo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Guerrero. Primero, su demanda de remover al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, se quedó en un “veremos” de parte de Palacio Nacional. Y ahora, un tribunal colegiado en Reynosa, Tamaulipas, les dio un revés definitivo en el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pues determinó negarles un amparo contra su absolución por el delito de desaparición de los jóvenes. Aunque el exfuncionario tiene otras cuentas pendientes con la justicia, al menos en el caso de los 43 ya quedó absuelto.