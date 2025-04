Cursos de igualdad de género a diputados

Bien aceptada fue en Morena, al menos por su coordinador, Ricardo Monreal, la propuesta de la coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, la exgobernadora priista yucateca, Ivonne Ortega, de que todos los legisladores, de la ‘4T’ y de todos los partidos, tomen cursos de igualdad de género. A raíz de las protestas en contra de Cuauhtémoc Blanco por el perdón de su desafuero, Monreal se dijo dispuesto y hasta aseguró que también su bancada. “Sí, no hay problema”, sostuvo. A ver si en eso sí se ponen de acuerdo las tribus guindas.

Afinan la hoja de ruta

En los últimos dos días, la presidenta Claudia Sheinbaum intensificó las reuniones con los integrantes de su gabinete en el marco del anuncio de los aranceles recíprocos de Trump. Tan sólo ayer se vio llegar por la tarde a Palacio Nacional al canciller Juan Ramón de la Fuente; a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al jefe de la Unidad para América Latina, de la SRE, Roberto Velasco, así como a la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez. Son altas las expectativas en torno del contenido del proyecto “Fortaleciendo el Plan México” que presentará este jueves como respuesta. Es de esperarse que no sólo sea ‘mucho ruido y pocas nueces’. Por lo que ya sabemos será un Plan México recargado.

En San Lázaro, ni ángeles ni demonios

Morenistas en San Lázaro consintieron y respetaron la decisión de su partido y también la del senador Miguel Ángel Yunes sobre su afiliación. “La política no es de ángeles ni tampoco de demonios, es una actividad a la que estamos sometidos por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros aciertos o desaciertos”, justificó el líder guinda, Ricardo Monreal. Con toda serenidad, explicó que “yo le tengo respeto y su actitud de desistir o de hacerse ver como alguien que no desea generar problemas al interior de Morena, a mí me parece un gesto correcto”. No más división en el partido, “es lo correcto”, deslizó.

Mutis en el Senado

Aunque México entero aguardaba el anuncio de Trump respecto de los aranceles, en el Senado, copartícipe de la política exterior, ni se inmutaron por hacer un posicionamiento al respecto. Es más, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, ni siquiera estuvieron presentes. Seguro aplicaron la clásica de esperar que desde Palacio Nacional se les digan para dónde sopla el viento.

Riesgo de fuga

Un tribunal de circuito ordenó el regreso de El Góber Precioso, Mario Marín, exmandatario de Puebla, al penal del Altiplano. Luego de pasar medio año en prisión domiciliaria, la FGR consideró que el arresto en su casa representa un riesgo de fuga, por lo que solicitó el cambio de medida cautelar, y se le fue concedida. “Hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla, 20 años después”, celebró al respecto la periodista Lydia Cacho, víctima de actos de tortura ordenados por el expriista, no sin antes advertir que Kamel Nacif se encuentra en Puebla, tratando de “negociar” la libertad de Marín.

Hermano de ‘El Canelo’, de nuevo en polémica

Gonzalo Álvarez, hermano de Saúl El Canelo Álvarez y exalcalde de Zapotlanejo, Jalisco, fue relacionado con un juicio por un detrimento en su administración al frente del municipio, por lo que tuvo que tramitar un amparo ante el temor de que haya una orden de aprehensión en su contra. Esta no es la primera vez que Álvarez Barragán es señalado, en diciembre de 2023 la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación en su contra, después de haberlo señalado por el uso de tarjetas de crédito a nombre del ayuntamiento para gastos personales como comidas, hospedaje y boletos de avión. No se libra de los escándalos.