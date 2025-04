El derrumbe de un ídolo

La coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega, confesó que Cuauhtémoc Banco era su ídolo en el América. Y así se lo dijo en su cara. La yucateca se apersonó frente a la curul del exfutbolista y, previa confesión de haber sido su fan, le dijo que “la única manera en que podemos lograr justicia, para ti o para la víctima, es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer”, por la acusación de su media hermana por intento de violación. Tuvo a bien redactar una carta al exgobernador y lo hizo –dijo– “como una seguidora tuya que hoy desconfío de lo que pudo haber pasado”. El otrora hijo pródigo de Tepito sólo soltó un “Muchas gracias…”.

Alcalde pide apoyo a diputados... para elecciones

Hoy en reunión privada en San Lázaro, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pedirá el apoyo de su fracción parlamentaria para reforzar la maquinaria electoral en Durango y Veracruz. Se acercan los dos procesos electorales locales de este año y, nos anticiparon, se armarán brigadas de diputados federales para acudir al apoyo de las campañas de la contienda municipal. “Vamos a ver cómo ayudamos sin incurrir en violaciones a la ley electoral”, confirmó el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal.

Miércoles de caos en CDMX

Como si no hubiera suficiente caos en la ciudad capital, por qué no, los transportistas tuvieron a bien convocar a una megamarcha este miércoles. Y es que la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas (ACME) anunció una movilización que saldrá del Estado de México a través de los puntos de entrada a la CDMX, con destino a Palacio Nacional. Exigen que se atienda una serie de abusos por parte de las autoridades, como por ejemplo –dicen–, fabricación de delitos a integrantes de la asociación. Menos mal que hay Doble Hoy No Circula, lo cual quizá aminore el impacto en embotellamientos.

PND de Sheinbaum, al microondas

A marchas forzadas y como en horno de microondas, en las comisiones legislativas del Palacio Legislativo aprueban su opinión del Plan Nacional de Desarrollo. Sin análisis, sin debates ni discusión entre los de la ‘4T’ y menos con la oposición, el amplio documento es aprobado por la vía exprés por la mayoría oficialista. La oposición reclama revisar, al menos, los temas de seguridad, las desapariciones, las metas en salud… “No podemos aprobar al vapor un documento político e ideológico, con reformas severamente cuestionadas”, reclamó la diputada Irais Reyes, de MC. El plazo legal vence este mes y hay prisa en las 54 comisiones.

‘La Oaxaqueña’, oootra conferencia morenista

Ya parece una obsesión de los morenistas eso de las conferencias. Resulta que los senadores de Morena por Oaxaca ahora se inventaron su propia conferencia, a la que bautizaron –con toque obradorista– como ‘La Oaxaqueña’. Y, por qué no, Luis Alfonso Silva, Laura Estrada y Antonino Morales estrenaron este espacio anunciando una iniciativa para modificar la ley electoral que permita a todos los funcionarios promocionar cualquier elección, sin manifestar el voto por determinada persona. Ya saben, haciendo eco de la queja porque el INE les puso ‘mordaza’.

Siguen despidos en la Fiscalía de la CDMX

Empleados recién despedidos de la fiscalía capitalina acusaron la prepotencia y el abuso con que fueron tratados. Son los empleados del área de Comunicación Social, que encabeza Enrique Camarillo Baños, tanto de base como de confianza. Algunos trabajadores revelaron que si no firmaban su renuncia, los amenazaban con boletinarlos para que no se puedan colocar en ninguna dependencia de gobierno. ¿Estará al tanto de ello la fiscal Bertha Alcalde?