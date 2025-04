Revictimizante apoyo a El Cuau

Después de ver el respaldo de diputadas morenistas a Cuauhtémoc Blanco parecía que ya nada podía sorprender. Pero al exfutbolista le siguen saliendo apoyos de donde menos se imagina uno. Resulta que el exgobernador priista de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lema, salió con todo a defender al americanista. En conferencia, luego de quejarse amargamente de que a Blanco “ya lo fusilaron, ya lo colgaron..”, apuntó que en un país democrático todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y entonces “a Cuauhtémoc primero tienen que demostrarle pues que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos”... Revictimización, machismo y misoginia, todo en una sola frase, misma que le valió ser destituido como secretario de Operación Política del PRI, por su “declaración inaceptable”.

Estudiantes hacen enojar al presidente del Senado

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se peleó. Sí, oootra vez, pero con los estudiantes del CIDE, donde acudió a dar una conferencia. Los alumnos protestaron por sus declaraciones respecto de que puso en entredicho que los zapatos hallados en el rancho Izaguirre pertenecieran a desaparecidos. Lo recibieron con zapatos y pancartas, y lo cuestionaron de forma fuerte, incluso de que repartía culpas como el exprocurador Jesús Murillo. El morenista enfureció y concluyó de forma anticipada la sesión de preguntas. La rechifla no se hizo esperar.

‘Alito’ el incómodo

Apenas se dio a conocer la noticia de que detuvieron a su exvocero en la gubernatura de Campeche por presunto desvío de recursos, el ahora líder del PRI y senador Alejandro Moreno publicó un video en X, donde reconoce que no es el político “perfecto”, pues –dijo– si quieres hacer feliz a todos “ponte a vender helados”. Comentó que lo han querido “enterrar una y otra vez”, pero sigue de pie y no se dobla. “Si los de enfrente me atacan, es porque les incomodamos”. Innecesario el post, si se recuerda la clásica frase de ‘El que nada debe, nada teme’, ¿o no, Alito?

Morena carga contra el INE

¿Qué parte de ‘los partidos no deben intervenir’ no entendió Luisa Alcalde, presidenta de Morena? Ayer rápido se trepó a las críticas contra el INE por poner ‘mordaza’ a los funcionarios respecto de la elección judicial. “Atenta contra cualquier lógica democrática”, acusó en X. Consideró que el INE, parece, busca desincentivar la participación ciudadana. La pregunta es ¿acaso la ciudadanía necesita que un funcionario la esté arreando a votar? ¿Entonces dónde quedó aquello de que el pueblo no es tonto?

Monreal insta a tregua guinda

Intensos son los esfuerzos que hace un día sí y el otro también el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, por mantener la unidad en su bancada. Ayer reveló que conminó a “una tregua”, a un “acuerdo de no agresión” entre sus diputados. Mostró en sus redes, en este caso, a los legisladores más jóvenes de la fracción, María Teresa Ealy y Enrique Vázquez, confrontados por el caso Cuauhtémoc, y los llamó a dejar atrás sus diferencias y a tratar de “mantener la unidad”. “No me gusta que los jóvenes se peleen”, dijo, y les pidió que “no profundizáramos la desunión, que ambos pudieran establecer un pacto o una tregua de respeto”, comentó. Ya se verá...

Curarse en salud

La presidenta Sheinbaum utilizó ayer a “los comentócratas” para comenzar a, como dicen, curarse en salud. Según la mandataria, 90% de los opinadores la responsabilizan de la inminente imposición de aranceles de parte de Estados Unidos. “¿Ustedes creen que el pueblo va a creer que la responsabilidad de lo que haga Trump el 2 de abril depende de la presidenta de México? Pues claro que no”, sostuvo. Al parecer, la mandataria ya prepara la narrativa de echarle la culpa de todos los males del país al inquilino de la Casa Blanca.