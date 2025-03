Una beca ¿a cambio de afiliación a Morena?

Con el silencio sepulcral de los senadores de la llamada ‘4T’, la priista Carolina Viggiano denunció en tribuna de la Cámara alta que el partido Morena avanza en su meta de afiliar a 10 millones a cambio de otorgar becas “Rita Cetina”. Para poder recibir los 1,900 pesos bimestrales, en un chat en Caborca, Sonora, maestros invitaron a los “papitos” a afiliarse a Morena para “facilitar el proceso” de sus becas, porque “es dinero de la 4T”. En la escuela primaria José María Velasco, de Cuautitlán Izcalli, los maestros aprovecharon el festival de la Primavera para invitar también a los padres a acudir a los salones donde les recomendaron afiliarse al partido. Lo bueno es que no son iguales...

Termina zarandeado Gutiérrez Luna

Luego de que la diputada de Morena Adriana Quiroz cedió ilegalmente parte de su tiempo en tribuna para que un vapuleado Cuauhtémoc Blanco se defendiera de las acusaciones en su contra, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pagó la factura y fue zarandeado por sus propios aliados por permitir al examericanista el uso de la tribuna. “Te pasas por el arco del triunfo el Reglamento del Congreso; aquí no estás en tu casa, diputado presidente, te tienes que apegar a la legalidad, tienes que velar por los intereses de todos y de todas porque eres presidente de todos y de todas... Bueno, yo no te nombré”, le reclamó desde su curul la diputada oaxaqueña Margarita García, del PT. Gratis no le iba a salir su apoyo al Cuau.

Atizan fuego amigo en Morena

Por más que insisten en que no hay problemas y que hay unidad, las tribus de Morena en San Lázaro se siguen dando con todo. Ayer, en la plenaria interna, la diputada regia Petra Romero Gómez volvió a meter ruido y pidió la destitución de la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, aunque la mayoría rechazó la propuesta. Y para calmar las aguas, su líder Ricardo Monreal, sostuvo que “no hubo ninguna decisión sobre la vicecoordinación. Nosotros no teníamos en la agenda eso. Fuimos totalmente tolerantes, respetuosos y nunca se puso en votación la permanencia de la vicecoordinadora, a quien respetamos”. Y el tema sigue.

Convocan a protestar en Glorieta de las Mujeres que Luchan

Y hablando del diputado Cuauhtémoc Blanco, pudo haber librado el desafuero, pero del enojo de las mujeres no se salva. Después de que se diera a conocer la noticia, en redes empezó a correr rápido el llamado a una manifestación este sábado en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la Ciudad de México. Con la etiqueta “No llegamos todas”, la convocatoria reprocha que “Cuauhtémoc Blanco está acusado de violación y lo protegieron”. Y eso no fue todo, pues incluso voces dentro de su partido, como la de la senadora Malú Micher, lo conminó a que pida licencia para ser juzgado. De esta no se va librar ni con una cuahteminha.

¿Un aliado en el Departamento de Estado?

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, fue confirmado como subsecretario de Estado. Con la ratificación por parte del Senado estadounidense, se hace oficial el nombramiento que abre una nueva ventana de oportunidad para México, pues el republicano –a juzgar por sus varias publicaciones en redes– le agarró cariño al país durante el tiempo que despachó en la embajada. Ahora sólo falta aprovechar esa ventaja.