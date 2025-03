Desvalijan camioneta de actriz a plena luz del día

“Es la realidad de la Ciudad de México, es una locura absoluta”, lamentó ayer la actriz Verónica Jaspeado, luego de que unos bandidos desvalijaron su camioneta a la que, en cosa de minutos, le quitaron todo el frente y algunas otras piezas. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán. La también modelo, publicó un video en el que se dijo triste, desilusionada e impotente, el mismo sentimiento que tienen cerca de 100 mil personas que, en los cinco meses de la gestión de Clara Brugada, han sido víctimas de algún delito (670 por día). Por el caso de la actriz se detuvo a dos personas, ojalá que en el resto de los casos hubiera los mismos resultados.

¿Conferencia de prensa?

La “mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum puede ser denominada como se quiera, menos como una verdadera conferencia de prensa. Sobre todo a partir del caso Teuchitlán, cuando se ha reforzado aún más, no sólo el control de quiénes tienen la oportunidad de preguntar, sino la clara muestra de que habría un guion establecido. El colmo fue ayer lunes, cuando ni siquiera se realizó el sorteo cotidiano de quienes podrían preguntar y sentaron en la primera fila sólo a youtubers y medios afines al gobierno, con cuyos testimonios se busca legitimar la narrativa de que en el rancho sólo se adiestraba a los reclutas. Ya ni siquiera se disimula.

Las ‘precisiones’ de Noroña

Ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo tres precisiones de su viaje a Francia “para el anecdotario” que, la verdad, lo dejaron peor. Admitió que sí viajó en clase Business –aunque había retado a sus críticos a que comprobaran eso–, y aunque alegó que lo pagó “de su bolsillo”, acotó que sólo una parte. Adujo que no estaba vacío el recinto del parlamento, sino que difundieron una toma sólo de los costados, pero que enfrente “había muy buena asistencia”. Y que si duró cinco minutos su discurso fue porque ese era el tiempo que tenía cada legislador. Aunque omitió aclarar que llevó a su esposa y que estuvo con él hasta en reuniones oficiales.

Rancho Izaguirre, en portada del NYT

El escándalo del rancho Izaguirre llegó a la portada de la edición internacional de The New York Times. El diario tituló la crónica donde se detalla lo que sucedía en este lugar como “Un campo para asesinar en México”. Sea o no un campo de exterminio, el tema y el sufrimiento de las familias empieza a llamar la atención a nivel internacional, y los asesinatos y torturas que se llevaron a cabo en el lugar quedaron registrados en uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos.

Silvano, buscado en todo el mundo

El gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, está más preocupado por la detención de su antecesor Silviano Aureoles, que por el resto de problemas graves que enfrenta aquel estado, como la violencia e inseguridad. Y es que en vez de hablar de cómo va a resolver la crisis de homicidios, secuestros o desapariciones, se preocupa más por mandarle mensajes al perredista. Ayer, dijo que Aureoles ya tiene ficha roja para su búsqueda internacional. ¿Y su detención, para cuándo?

‘Cabilderos’ de Morena, con cautela en San Lázaro

Con todo cuidado, ayer la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, aclaró que no se volverá a repetir su cabildeo –como en el caso de la reforma constitucional contra el nepotismo– con el PAN ni con ningún partido para el caso del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Ella, como todos en las bancadas de oposición, está en contra del dictamen que exonera al exfutbolista, pero aseguró que hoy “no estamos haciendo cabildeo; yo soy una mujer que respeta y no se trata de una reforma constitucional, sólo llamo a la conciencia, a que nadie se deje presionar por nadie y que sea un voto de conciencia”. Va con cautela esta vez.