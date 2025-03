Las cuestionables prácticas del juez Yáñez Quiroz

Vaya forma de impartir justicia la del juez Roberto Yáñez Quiroz, del Juzgado 35 de lo Civil de la Ciudad de México. Primero, se negó a notificar a los abogados de Fox Sports México, pese a que estos se presentaron en el tribunal y exigieron conocer la demanda en su contra. Luego, cuando finalmente accedió a notificar, el juez decidió negarse a entregarles una copia completa del expediente. Parece que el concepto de debido proceso no aplica en su sala, pues limitar el acceso a la información es una de las maniobras más cuestionables que puede hacer un juzgador. Yáñez Quiroz no sólo obstaculizó el derecho a una defensa adecuada, sino que también levantó serias sospechas sobre la imparcialidad del proceso. Hay quienes se preguntan qué motivó al juez a actuar de esta forma. Porque si la ley es clara y el acceso a la información judicial es un derecho básico, lo que ocurrió en el Juzgado 35 deja mucho que desear. Mientras tanto, Fox Sports México no se quedará de brazos cruzados y ya prepara varias apelaciones para impugnar las decisiones del juez. La pregunta es: ¿habrá consecuencias para quien entorpece la justicia, o aquí todo se vale?

Aún ‘une’ Colosio a enemigos en el PRI

A pesar de las irreconciliables diferencias entre los militantes enemistados al interior del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta aún logra unidad en el otrora ‘partidazo’. Aunque rompieron todo lazo político, Alejandro Moreno y Manlio Fabio Beltrones honran al excandidato presidencial priista. Cada quien por su lado, pero ambos coinciden en reconocer el ideario político del sonorense. Pero ayer, en el 31 aniversario del asesinato, Alito no perdió la oportunidad ni desaprovechó la fecha ni su estancia en Sonora para atacar a Beltrones. “Yo no tengo millones en Andorra, ni vínculos con el crimen organizado, ni con el asesinato de Colosio, es Manlio Fabio Beltrones. Es él, no yo”, arremetió el dirigente nacional priista. Mejor que ya lo dejen descansar.

Insiste Noroña en que no hay exterminio

Se nota que Gerardo Fernández Noroña tiene la piel gruesa. Sin terminar aún el torbellino de críticas en su contra por sus palabras que negaron, la semana pasada, la veracidad del hallazgo en Teuchitlán y que sugirieron que podría tratarse de un montaje mediático, ayer, de nuevo, volvió a la carga. Todavía envuelto en el glamour de Francia, el presidente del Senado envió un nuevo mensaje sobre el caso del rancho Izaguirre. “Se les cayó lo del rancho, quedó claro que no es un campo de exterminio. Pueden seguir buscando y buscando”, escribió muy seguro en sus redes sociales. A ver cómo lo reciben sus adversarios y colegas en la sesión del pleno de la Cámara alta.

‘Reclutan y adoctrinan’ a jóvenes en San Lázaro

El activismo de Morena para llegar a los 10 millones de afiliados a su movimiento se acelera en la Cámara de Diputados. Con un seminario denominado “Jóvenes Legislando”, según para educar, capacitar y formar a jóvenes e impulsar nuevos liderazgos políticos y legislativos, tendrán sesiones durante cuatro fines de semana en el Palacio Legislativo. Aunque, de antemano, se aclara que es para formar “generaciones que desean sumarse a la ‘transformación’ del país”. Es decir, a la autodenominada ‘Cuarta Transformación’. Para la oposición del PAN y el PRI, eso suena más bien al “uso de las instalaciones para un ‘reclutamiento’ y ‘adoctrinamiento’ de jóvenes y afiliarlos a Morena”.

La diplomacia rusa en México

La embajada de Rusia en México empieza a promover el evento “BRICS vs. FMI y el Banco Mundial: Alternativas financieras para América Latina, la visión rusa y mexicana”. En medio de las tensiones con el principal socio comercial de México, parece que el gobierno de Putin no pierde el tiempo y busca impulsar acuerdos para estrechar los lazos con México. Habrá a muchos que les gustaría... y más de uno levantará la ceja.