Un morenista solitario en tribuna europea

Ni el gasto de su viaje en clase Business valió la pena, se comentó ayer entre los escaños del Senado. El morenista Gerardo Fernández Noroña apareció casi solo y en un auditorio semivacío, en su encuentro con líderes parlamentarios en Estrasburgo. Pese a ello, el presidente de la Cámara alta no perdió la oportunidad y se quejó del trato de Estados Unidos contra México en el tema del combate al narcotráfico. “Tiene una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países”, reclamó y explicó que “plantea una persecución y no hace lo mismo con los grupos del narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen drogas y no son desmantelados”. Y mientras, Sheinbaum en Nuevo León destacando el respeto de la relación bilateral…

Suspenden sesión del Senado por caso Teuchitlán

El tema Teuchitlán paralizó los trabajos en el salón de sesiones del Senado por dos días consecutivos. Ante la renuencia de Morena y sus aliados del PT y PVEM de abordar los hallazgos de las madres buscadoras en el rancho Izaguirre, la oposición del PAN y el PRI tomó la tribuna, en medio de gritos y pancartas con frases como “Yo les creo a las madres buscadoras”. La presidenta en turno de la Mesa Directiva, la morenista Imelda Castro, levantó la sesión, argumentando primero “respeto al Reglamento” para la discusión de los puntos de acuerdo y después falta de quórum.

El impacto de los bloqueos de la CNTE

Cientos de viajeros tuvieron que llegar caminando ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para poder tomar sus vuelos, dado el bloqueo de horas que impusieron integrantes del magisterio disidente de la CNTE. Pareciera que la Coordinadora no tiene llenadera. No le fue suficiente el retiro de la reforma a la Ley del ISSSTE. Ahora quieren más. Y si los dejan, en una de esas van a bloquear hasta los accesos al Palacio Nacional… no sería la primera vez.

Abucheadas se van las comisionadas del Inai

Se cierra una etapa en materia de transparencia. Tras 22 años de existencia como organismo autónomo, el Inai quedará hoy extinto. Con ello, 740 personas perderán su empleo. La mayoría se van decepcionados, pero otras, además, se van abucheadas. Es el caso de las comisionadas Josefina Román, Julieta del Río y Blanca Lilia Ibarra, quienes fueron encaradas por sus compañeros en el plantón que mantienen frente al Inai, y les gritaron de todo. De traidoras, mentirosas y vendepatrias, no las bajaron. Todo por proponer y aprobar la indemnización sólo a 419 de los 740 empleados. El comisionado Adrián Alcalá fue el único que pidió indemnizar a todos por igual y el único que “salió en hombros”.

Arde la Buenos Aires-Doctores

Momentos de tensión se vivieron ayer, luego de que la Policía de la CDMX se enfrentó con comerciantes instalados en locales de las colonias Buenos Aires y Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, zona conocida como lugar de venta de autopartes robadas. Resulta que la policía hizo un operativo en inmuebles irregulares, pero los vendedores los enfrentaron. Hubo empujones, gritos, se lanzaron de todo, incluso hubo bloqueos de calles con llantas incendiadas, y hasta disparos se escucharon. Ya tenía años que no se veía una situación similar, en la que el “barrio se levanta” ante la acción de la policía. Al final los uniformados controlaron la situación e incautaron más de 200 toneladas de material de dudosa procedencia.