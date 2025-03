La iniciativa de toros y el crimen organizado

Dentro de la aprobación de un dictamen para regular las corridas de toros en la capital, la iniciativa, que originalmente incluía regulaciones para las peleas de gallos, las excluyó y eso ha generado controversia y preocupación en diversos sectores. “La iniciativa venía con gallos, sin embargo, la comisión decidió sacarlos y, te voy a ser honesta, de fondo hay un tema de preocupación con el crimen organizado, esa es la verdad”, señaló Sofía Morín, quien es una de las personas que colaboró en la redacción de la iniciativa; la exclusión de los gallos del dictamen no respondió a criterios técnicos o de bienestar animal, sino a un trasfondo más alarmante: “De fondo hay un tema de preocupación del crimen organizado… el fondo verdadero es ese…”, declaró Morín en Me lo Dijo Adela, con la periodista Adela Micha. Este episodio ha encendido las alarmas sobre la influencia del crimen organizado en la toma de decisiones sobre el Poder Legislativo y ha puesto en evidencia la falta de acción de los diputados para abordar de manera contundente temas en los que este sector tiene participación, por lo que, debido a las aseveraciones que hizo Sofía Morín, sobre que el crimen organizado intervino en el dictamen, las organizaciones formales de la tauromaquia solicitan se detenga la votación mientras se revisa este proceso.

La CNTE vuelve al bloqueo en San Lázaro

A pesar de las insistentes aclaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, de que no se aprobará la reforma a la Ley del ISSSTE sin el consenso de los maestros, dirigentes e integrantes de la CNTE ya preparan otro paro nacional del 19 al 21 de marzo. Estas nuevas movilizaciones y suspensión de clases iniciarán con un nuevo plantón y más bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados, este miércoles 19, cuando los diputados vuelvan a sus curules, después del “puente”. Pero no hay problema si no pueden ingresar a trabajar al Palacio Legislativo. “Si los maestros deciden manifestarse, nosotros los respetaremos y buscaremos la forma de seguir trabajando”, confió Monreal.

Noroña se fue de bruces

Tan arrepentido se mostró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, de haber dicho que el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, podría ser un montaje, que no sólo dedicó una de sus videocharlas para matizar su expresión sino que incluso grabó un mensaje difundido por las cuentas oficiales de la Cámara alta, para refrendar su solidaridad con familiares de desaparecidos y no se interprete que fue insensible al tema. ¿Alguien le creerá?

Al pan, pan, y a Playa del Carmen…

Las autoridades de Playa del Carmen, el icónico destino turístico de la Riviera Maya, están de plácemes porque el Congreso de Quintana Roo decidió por unanimidad que ese municipio deje el nombre oficial de Solidaridad, impuesto hace muchos años, y se nombre simplemente como es conocido en todo el mundo. La alcaldesa Estefanía Mercado ha anunciado una nueva campaña para consolidar la oferta del sitio, que ahora se llamará formalmente Playa del Carmen, como todos lo conocen y lo buscan.

Para reforzar el sentimiento nacionalista

El filme 1938: Cuando el petróleo fue nuestro se estrenará finalmente esta semana, después de que comenzó a ser rodado en 2014, pero avanzó poco al parecer por falta de apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, hecho que cambió con la llega de López Obrador al gobierno –según dijo el propio director de la cinta, Sergio Olohvich–. Seguramente será una cinta con la que los seguidores de la ‘4T’ harán campaña para mantener el discurso de defensa de la soberanía con el que han estado insistiendo desde la llegada del nuevo gobierno a Estados Unidos.