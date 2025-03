Los ecos del desairegate

La lluvia de críticas por el desaire de los legisladores hacia la presidenta siguió inundando ayer las redes sociales. Lo curioso es que se colocó el hashtag ‘Patán Augusto’ como tendencia, un adjetivo creado por la senadora panista Lilly Téllez para Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

Morena vs. Morena

Algo está pasando en el partido gobernante. Resulta que ayer en las afueras de Palacio Nacional, un grupo de simpatizantes de Morena se apersonó en la calle de Corregidora para protestar en contra de la llegada de “prianistas” al partido guinda. Sin embargo, la protesta tuvo un destinatario: el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Los manifestantes protestaron, en específico, contra la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Puro fuego amigo, qué duda cabe.

Cierre de filas de expriistas

El PRI los hace y ellos de juntan… pero en la ‘4T’. Quizá como para poner un ‘estate quieto’ a los morenistas “puros”, inconformes con las adhesiones de políticos que militaron en el tricolor, ayer cuatro destacados cuadros priistas de antaño y que hoy están en el oficialismo presumieron su nueva (y en algunos casos ya no tanto) camiseta guinda. El que posteó la foto en X fue el oaxaqueño Murat y la acompañó arrobando a cada uno de los que posan, incluyéndose: Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Jorge Carlos Ramírez Marín y Adrián Rubalcava, “cerrando filas, ratificando nuestro compromiso, más que nunca, con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el proyecto de transformación que ella encabeza”. Y el senador cerró la publicación con un #AlianzaProgresista…

¿Sin dinero para los nuevos salarios mínimos?

Muy molesto salió a decir ayer el líder de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, que el gobierno miente en dos asuntos graves para el país. Uno, mientras la Segob tiene en sus cuentas que 31 de los 32 estados ya aprobaron el decreto sobre los nuevos salarios mínimos a maestros, doctores y policías, el Senado sostiene que apenas van 16, sólo para no hacer la declaratoria de constitucionalidad de esa reforma “porque el gobierno no tiene dinero”, acusó. Y dos, el gobierno de Morena miente y “maquilla” la cifra de homicidios. Es falso que haya bajado la violencia, lo que hace es disminuir la clasificación y no registra los homicidios. Matemática pura, deslizó el priista.

Trabajo al vapor… en vano

Ante la costumbre de la actual legislatura de trabajar como tintorería, al vapor, seguramente mañana la Cámara de Diputados remite la declaratoria de constitucionalidad de la reforma contra nepotismo de inmediato al Senado para que éste concrete el trámite. Lo que da igual, de cualquier manera va a entrar en vigor desde 2030, por la ambición de uno que otro morenista y sus compadres del Verde.

Las buscadoras y la coyuntura

Y aprovechando el tren del despiste que derivó en descortesía de liderazgos de la ‘4T’ a Sheinbaum, la madre buscadora sonorense Ceci Flores posteó un mensaje con dedicatoria: “Nosotras nunca la vamos a desairar ni a dar la espalda presidenta. Una mujer que se puede sensibilizar con las causas puede entender dónde está lo importante para manejar un país. Reiteramos nuestra invitación a que nos acompañe a una búsqueda, es con la única intención que entienda en toda su dimensión los problemas a los que nos enfrentamos”. Por mucho que ofrezca que no habrá descortesías, se antoja difícil que la mandataria le tome la palabra.