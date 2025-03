Esta semana, urgencias de la ‘4T’ en San Lázaro

Muy apurados andarán esta semana los diputados de la ‘4T’ para aprobar lo que les urge. En comisiones y en el pleno de las sesiones del martes y miércoles avalan en fast track las reformas en materia de soberanía nacional, para decir “no a la injerencia de otros países en la política interna”, con dedicatoria a las ansias de Trump de combatir a los cárteles en territorio mexicano. Se ratificará de inmediato el nombramiento de Édgar Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda. Y, con la misma rapidez, harán la declaratoria constitucional de la reforma contra el nepotismo electoral y la reelección.

El despiste de los liderazgos ‘4T’

Como pólvora corrió por todos lados ayer en X un video en el que se observa cómo legisladores de la ‘4T’ están muy preocupados por tomarse la foto con Andy López Beltrán, al grado que ni se percatan de que atrás suyo estaba pasando la presidenta de la República. Muy tarde fue cuando liderazgos como Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Adán Augusto López se dieron cuenta de semejante resbalón, pues Claudia Sheinbaum siguió su marcha rumbo al templete sin ralentizar el paso para detenerse a saludar a los verdes y morenistas, incluida, por cierto, la dirigente nacional, Luisa Alcalde. Eso sí, aunque los ‘derechairos’ se dieron vuelo sugiriendo que “ignoraron” a la mandataria, fue evidente que se trató más de un –grave– despiste y no una descortesía. Aun así, algunos por la tarde ofrecieron vía X sus disculpas.

Tan lejos y tan cerca

Mala suerte la del canciller, Juan Ramón de la Fuente que llegó ayer a Washington para asistir a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA este lunes. En medio de los problemas que ha causado el presidente Trump por los aranceles, parecía el momento perfecto de aprovechar el viaje y pasar a ver al secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar del tema. Sin embargo, Rubio estará en Arabia Saudita y en Canadá y no regresa antes del viernes a Estados Unidos, por lo cual no parecen cruzarse las agendas. Será para la próxima.

Enredos y reclamos en el caso Cuauhtémoc Blanco

Muy molesto, el diputado federal Manuel Espino manifestó mediante X su “repudio” a que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se haya negado a investigar a su compañero de bancada Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación. He ahí el enredo provocado por Hugo Éric Flores, presidente de dicha instancia legislativa, quien ya demasiado tarde trató de explicar que la solicitud de desafuero contra el exfutbolista “no se podía admitir porque no se conoce”, pero dijo que el expediente “apenas empezó su estudio y análisis”.

El orden de los apellidos

Por aquello de los padres irresponsables, la diputada petista Miriam Saldaña presentó una iniciativa para eliminar de los trámites de la Ciudad de México los conceptos paterno o materno que se usan para especificar el orden de los apellidos. Argumentó que sería una continuidad de la ley impulsada en 2013, desde la capital, para que las personas decidan el orden de los apellidos de sus hijos.

Ana Gabriela, aún en la mira

Si alguien creía que la ex comisionada nacional del Deporte Ana Gabriela Guevara ya estaría muy tranquila, se equivoca. Su sucesor, el actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, aclaró que “hay carpetas de investigación. Cuando yo llegué, había 10 carpetas de investigación que las tiene la ASF, (éstas) siguen su curso, cuando me requieren alguna información, yo la paso”. Así lo precisó el exclavadista en entrevista con Antonio de Valdés, aunque precisó que “la Conade no es policía, ni fiscalía”, y que él se enfoca en el apoyo a los atletas.