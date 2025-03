Cabeza de Vaca, ¿el siguiente en la lista?

Morenistas en la Cámara de Diputados aseguraron ayer, con insistencia, que “quien pronto acompañará a Silvano Aureoles en su escondite es Cabeza de Vaca”. Afirman que al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “ya lo tienen ‘cercado’ legalmente y es cuestión de días”, sostienen, para que anuncien “la buena orden de aprehensión” en su contra. Aseguran en la vicecoordinación guinda que “no hay cacería de brujas” y que al panista “le echarán el guante”, luego de que la fiscalía de Gertz Manero aclaró que sigue vigente en la Interpol la ficha roja en su contra. ¿Será?

Descortesía política

Resulta que Morena tuvo a bien excluir a la oposición del comunicado conjunto que, a nombre del Senado, se votó para rechazar los aranceles de Trump. “Nos parece una falta de respeto a los grupos parlamentarios el que no hayamos construido de manera conjunta el documento, el que ustedes de manera unilateral ahora nos lo lean y nos exijan que nos pronunciemos (…)”, cuestionó el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, y reprochó que pretendieran “que ahorita votemos un documento que no conocemos y sobre el cual no tuvimos oportunidad de opinar”. No vamos a regatear nada a la jefa del Estado, secundó el emecista Clemente Castañeda, “pero sí exigimos respeto y cortesía elemental”, remató. Como dijera el clásico, ‘pero qué necesidad’…

La clave en Agrofibra

Derivado del evento relevante que Agrofibra informó a la bolsa, en el que se anuncia la evaluación de diversas ofertas para la adquisición de sus certificados bursátiles, no hay espacio para maniobras en lo oscurito. Por ello, la oferta pública de adquisición (OPA) es el único camino legítimo y equitativo para que la fibra agroalimentaria salga de sus enredos internos y pueda salvaguardar el interés de los inversionistas. La OPA garantiza que todos los inversionistas sean tratados por igual, evitando acuerdos discrecionales que sólo beneficien a unos cuantos. En un mercado que depende de la confianza, cualquier intento de adquisición fuera de este esquema no sólo sería inválido, sino un golpe a la transparencia y estabilidad de Agrofibra como activo financiero.

Chicanadas en Congreso CDMX

Tremendo papelón que hicieron ayer los diputados de Morena en el Congreso de la CDMX, quienes, con auténticas chicanadas, quisieron “chamaquear” a la oposición. En la discusión de una reforma a la Constitución local, los morenistas necesitaban 44 votos y sólo reunieron 41, pero decían que ya se había aprobado. La oposición, molesta, tomó la tribuna y la sesión se reventó. Lo paradójico es que la reforma tiene como fin reducir el número de votos para cambios a la Constitución.

Silencio del Verde en San Lázaro

Aunque el bombardeo fue intenso en contra del PVEM por su imposición en la ‘4T’ para prolongar a 2030 la reforma contra el nepotismo, sus diputados federales no tocaron el tema. “Claro que hay unidad en la ‘4T’, pues la propuesta la firmaron los senadores Adán Augusto y Manuel Velasco, de Morena y del Verde; claro que la mafia está unida, tan unidos que mandaron a volar la propuesta de la Presidenta”, reclamó el panista Fernando Torres. Y fue más allá: “Y el colmo, la alcaldesa del Verde en el municipio de Simojovel hasta se divorció para que su esposo pueda entrar como su sucesor en la alcaldía. Así se las gastan los del Verde”. Y en los pevemistas sólo hubo silencio.

Brugada, por meter en cintura a motos eléctricas

Y quien, sin reforma, pero sí con mucha decisión, busca poner en cintura a usuarios de motocicletas eléctricas es la jefa de gobierno, Clara Brugada. La funcionaria anunció ayer que deberán acatar las mismas reglas que las unidades de combustión interna, es decir, sus conductores deberán llevar casco, y los vehículos portar placa, contar con tarjeta de circulación, ir con las luces encendidas y no circular por ciclovías. Hay un plazo de un mes para que los propietarios se regularicen. La medida, que llega un poco tarde pero ya está en marcha, busca poner orden en la movilidad de la capital y evitar situaciones de riesgo.