Parlamentario danés comparte inquietudes con Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recibió ayer al presidente del Parlamento del reino de Dinamarca, Søren Gade Jensen, quien expresó la preocupación de toda Europa por la inminente imposición de aranceles por parte de Trump, lo cual, advirtió, implica “un nuevo orden mundial”. En la conversación, el danés también le aseguró que Groenlandia no está en venta, “ni en un millón de años”. Pero lo que llamó mucho la atención es que, por alguna extraña razón, no se abordó el importante tema de la calidad en los servicios de salud en México. Quizá fue cortesía diplomática de parte del morenista, para no herir los sentimientos de esa nación hermana, recalcando que los hemos superado en eficiencia en ese rubro, ¿verdad, don Gerardo?

Regaños contra el nepotismo

Ya El Toro Félix Salgado mejor dijo que va a “cerrar el pico” y que está joven y puede esperar a 2033 para postularse a góber de Guerrero sin nepotismo de por medio. Pero, ¿y el senador Saúl Monreal? Él no ha dicho ya nada después de la reiterada molestia presidencial, pero el que sí ha estado fijando postura es su hermano Ricardo. “En lo personal, muy íntima, mi decisión es que no sería correcto que él (Saúl) sustituyera a su hermano (David)” en la gubernatura de Zacatecas, dijo el diputado hace unos días. Y ayer insistió: “Ya lo dije. Lo voy a decir de nuevo. Yo, en el caso del nepotismo, diría que no es correcto. (…) Que no puedan suceder en el gobierno, ni en ningún puesto político a familiares”. ¿Qué dirá entonces don Saúl?

MC, sin ‘escatimar ni regatear’ apoyo a Sheinbaum

MC le tendió la mano a Sheinbaum. Durante la inauguración del foro: 40 Horas; ¡Ahora!, el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que “más que una oposición, el país necesita una alternativa que no tenga miedo de no escatimarle el apoyo, de no regatearle el respaldo en momentos de unidad social al gobierno de la República”. ¿Empezarán a resurgir los reclamos que a lo largo de la campaña acusaron a MC de ser el partido esquirol del gobierno? Ciertamente, estas declaraciones dan vida a esas acusaciones.

Comparten ‘Zetas’ abogados con ‘El Mayo’

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, otrora sanguinarios líderes de Los Zetas, ya tendrían abogado en Estados Unidos, y para muchos no resulta sorpresivo el nombre del mismo. Y es que desde México, cuando menos uno de ellos compartía abogado con Ismael El Mayo Zambada. Ahora la historia se estaría repitiendo en Estados Unidos, pues se dice que el abogado de los presuntos narcotraficantes será Frank Pérez, quien representa en el vecino país a Zambada García y a su hijo, El Vicentillo. Se le juntó la chamba al litigante…

Resolución en pensión alimenticia

Después de que la SCJN resolvió que pagar la pensión alimenticia no es un castigo sino una obligación, ahora todos los juzgados del país que analicen este tipo de casos deberán establecer que si un deudor alimentario quiere evitar ir a la cárcel por incumplir el pago, tendrá que pagar lo que adeuda. Esta postura de la Corte endurece el castigo que podrían enfrentar las personas que dejen de pagar la pensión, por lo que se lo deberían pensar dos veces.

¿Gestiones en vano?

Nada fue suficiente para Donald Trump. México envió a 10 mil elementos de la GN la frontera, los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos se han reducido en 12.84 por ciento entre diciembre y enero de acuerdo con los propios datos de la CBP, y, para terminar, el gobierno mexiano envió a 29 grandes narcotraficantes, incluyendo al tan deseado por la DEA Rafael Caro Quintero. “No hay margen ya” para los acuerdos y las pausas, sentenció Trump. Esto parece que deja de ser una negociación y empieza a ser una imposición.