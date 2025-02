S.O.S. de última hora

“Aún hay tiempo para corregir este grave error”. Así, con un llamado desesperado, la Coparmex urgió a evitar que hoy en el pleno del Senado se consume la reforma al Infonavit. Juan José Sierra, presidente de ese organismo cúpula empresarial, lamentó que ayer avanzó sin cambios la minuta en comisiones “y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores”. La aprobación –reprochó– se dio “sin atender las preocupaciones de sindicatos y empresarios”, y argumentó que “una empresa filial sin supervisión adecuada no garantiza ni transparencia ni seguridad para los trabajadores”. El presentimiento indica que sus opiniones serán ignoradas. Hoy la reforma será un hecho.

Desafueros: Temo y Alito, en la mira

Difícil la tiene el diputado Hugo Eric Flores como presidente de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora, por aquello del posible desafuero del americanista Cuauhtémoc Blanco. El legislador nos explicó que, en el caso del diputado y exgobernador de Morelos, “voy a dirigir el procedimiento siempre guardando el debido proceso, garantizando la presunción de inocencia, pero también juzgar cosas con perspectiva de género, que eso es legal también”. Por eso, admitió que “tendremos que ser muy cuidadosos” y “no hacer pronunciamientos políticos”. Anunció que la semana próxima recibirán el caso en la instructora, junto al del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. ¿Tendrá el mismo cuidado con Alito?

‘Superpoderes’ de la fiscalía capitalina

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, presentó ayer su plan de trabajo para los próximos cuatro años. Desde el Altar a la Patria y arropada por autoridades morenistas federales y de la CDMX, detalló lo que planea hacer para sacar a la fiscalía del bache en el que está, priorizando la mejora en la atención al ciudadano que reclama justicia. Alcalde Luján estaba visiblemente nerviosa, al grado de asegurar que en materia de feminicidio, “se resuelven más casos de los que ocurren”. Ah, caray, como dijeran los colombianos: ‘¡¿Cómo así?!’ Denle chance.

El resbalón del consejero

El consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la comisión de la elección judicial, erró dos veces en mencionar al presidente del Senado, durante el acto de entrega de listas de candidatos judiciales, pues en dos ocasiones dijo que era Genaro y no Gerardo. ¿Nervios? No, más bien si algo caracteriza al consejero es que suele trastabillar. Lo cierto es que Fernández Noroña fue representante del PT en el INE, y ni así tiene presente su nombre. El senador no dejó pasar la oportunidad y retomó aquella frase de su archienemiga, la panista Lilly Téllez, al soltarle, obviamente en broma, la frase: “¡Diga bien mi nombre, bellaco!”.

Designaciones que hacen ruido

Algo que se le criticaba al hasta ayer director de Comunicación Social de la UNAM, Néstor Martínez, es que su hija, Camila Martínez, es la vocera de Morena. De acuerdo, podría –así, en condicional– caber la posibilidad de cierto sesgo político en la comunicación institucional de la Máxima Casa de Estudios. Pero resulta que el relevo de Néstor en esa dirección es nada menos que un auténtico priista, incluso exdirigente tricolor en la capital. Se trata de Mauricio Velázquez. Ojalá que por encima de los antecedentes partidistas, esté la aplicación profesional.

Popularidad no es vacuna

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada en la “mañanera del pueblo” en torno de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, el cual arrojó que México cayó en el último tramo en el sexenio anterior y quedó en el último lugar entre los países de la OCDE. La mandataria, quien negó que en México exista un “régimen de corrupción”, presumió, en respuesta, la popularidad de su mentor y antecesor: “Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no habría salido con una calificación de ocho de 10”. Allí quedó la frase, pero es obvio que la popularidad no vacuna contra la corrupción.