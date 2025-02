Un personaje interesado en México, nuevo titular de la DEA

No hay pruebas y punto, sentenciaron la presidenta Sheinbaum y el fiscal Gertz Manero sobre las acusaciones contra el general Cienfuegos. Quizá no piense lo mismo el halcón que nominó Donald Trump como nuevo administrador de la DEA, Terrance Cole. Resulta que el veterano agente antidrogas, de acuerdo con el exembajador de México en EU, Arturo Sarukhán, “ha sido un crítico vocal de la política de seguridad pública del lopezobradorismo y estuvo acreditado en la oficina de la DEA en Ciudad de México durante el arresto del exsecretario de Defensa”.

Fast track a más iniciativas de Sheinbaum

Aunque aún no llegaban ayer al Palacio Legislativo de San Lázaro, el jefe de la mayoría parlamentaria morenista, Ricardo Monreal, anticipó que las dos iniciativas de reforma en materia de seguridad que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum –la Ley Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación– llegarían a la Cámara de Diputados. Y hasta adelantó que se aprobarán en el pleno en un máximo de dos semanas, después de pasar por comisiones, claro, precisó. Incluso, estas últimas se avalarían antes que otras, como la del maíz transgénico.

La paciencia de Salgado

Quien está peor que chavorruco es el senador Félix Salgado Macedonio, pues con 68 años de edad se definió como “chamacón”, por lo que no descarta que en seis o 12 años contienda de nuevo por la gubernatura de Guerrero, luego de que el INE se la tumbó. Aseguró que no tiene empacho en no poderlo hacer para 2027, pues la reforma contra el nepotismo presentada por la titular del Ejecutivo pone ese candado, y en su caso no podría suceder a su hija Evelyn en el cargo. Qué paciencia de santo, ¿verdad?

De nuevo, pleito entre embajadas aquí

Una vez más, México es el ring para el encontronazo entre embajadas. Esta vez fue protagonizado por la representación de China, que reclamó que la sede de Estados Unidos insistió en que la crisis de fentanilo es causada por los precursores chinos. En respuesta, el país asiático sostuvo que “es uno de los países con las políticas antidrogas más estrictas y más rigurosamente implementadas en el mundo. El problema del fentanilo es un problema de Estados Unidos”. A las pocas horas, y sin hacer mención de la respuesta de Pekín, la representación de Washington retomó una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo: “Contrarrestaremos la influencia de China fortaleciendo nuestras alianzas y diversificando las cadenas de suministro”. Y mientras, México se mantuvo sabiamente al margen.

Toman cartas en el asunto Tabasco

Con la novedad de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunirá este miércoles con el gobernador de Tabasco, Javier May, quien, en medio de la ola de inseguridad y de violencia que azota a su entidad, ha acusado a Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino, de haber liderado el grupo criminal La Barredora, un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego del envío de 300 militares, el objetivo del encuentro será definir exactamente las acciones concretas que se van a llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad.