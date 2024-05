Posible censura en internet, en manos de la Corte

La Corte tomará hoy una decisión trascendente al resolver impugnaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor. Para integrantes de la Alianza de Medios, se trata de un tema preocupante, pues la decisión de la SCJN podría allanar el camino para la censura en internet. Y es que –advierten– la ley impugnada contiene un procedimiento conocido como “mecanismo de notificación y retirada”, con el cual, tras una simple queja de presunta violación a derechos de autor, las plataformas de internet podrían eliminar contenido de inmediato sin una adecuada verificación. Activistas alertan que esto podría servir de pretexto para suprimir información incómoda para actores políticos y con ello incurrir en censura. Habrá que estar pendientes.

Austeridad, ¿para tener opacidad?

La oposición criticó que el INE haya reducido el presupuesto para la observación electoral. Así que el PRD y PRI usaron recursos de su bolsa para traer 60 observadores internacionales. Al corte de ayer, se tenían 22 mil 455 observadores acreditados, cifra menor a los 29 mil registrados para la elección de 2018. El consejero Martín Faz resaltó que, en total, se recibieron 34 mil peticiones de acreditación, y el resto no se ha otorgado porque aún no toman los cursos de capacitación, por lo que no descartó que la cifra aumente. Emilio Álvarez Icaza, representante del PRD ante el organismo, criticó que la reducción del presupuesto de INE tuvo como “blanco” la observación electoral, y el “austericidio sí afecta”.

Pleito entre representantes ante el INE

Y hablando de Emilio Álvarez Icaza, no dejó pasar los encontronazos con Gerardo Fernández Noroña, representante del PT. Éste le reclamó que no tiene “vergüenza ni dignidad”, pues, pese a que “festinó” la tragedia del mitin de MC, en la que murieron nueve personas, se atrevió a presentarse a la sesión del Consejo General. También lo llamó cobarde, por echar la culpa a un subordinado por el polémico post en X que publicó. El representante perredista le replicó que el cobarde es otro, pues apenas lanzó la piedra se salió del salón de sesiones y no escuchó su respuesta.

Estrenan ‘museo electoral’

Quizá para festejar la organización de su primera elección presidencial, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ya dejará su sello en la ‘herradura de la democracia’. La consejera sonorense comenzó a habilitar un pequeño museo electoral en las oficinas centrales del instituto. Vaya que tendrá material para nutrirse ese espacio.

El Verde y sus dudas con los influencers

El PVEM cuestionó ayer al Consejo General del INE si será válido que los ciudadanos, políticos e influencers puedan publicar en redes sociales su voto, como anda promoviendo Santiago Taboada, candidato de la oposición a la Ciudad de México. La respuesta fue que hay presunción de la libertad de expresión y espontaneidad de los ciudadanos y, en todo caso, si se identifica una acción sistemática, será algo que analice el Tribunal Electoral. Vaya cinismo de los verdes, parecen olvidar que en 2021 el tribunal ratificó la sanción a los ecologistas, por 40 millones de pesos, por mensajes de influencers a su favor, en plena veda electoral. En una de esas, su cuestionamiento fue para curarse en salud y disfrazar su actuación en redes sociales.