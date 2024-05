Los Ángeles Azules en el Zócalo

Con la novedad de que en el cierre de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, esta tarde en el Zócalo capitalino, no sólo se echará mano de la operación de acarreo, sino que, al más rancio estilo, los morenistas organizaron un concierto con el grupo de cumbia Los Ángeles Azules para amenizar el acto. La agrupación de Iztapalapa dará un concierto justo al finalizar el discurso de la exjefa de Gobierno de la capital. Habrá que preguntar no sólo cuánto costó y si también se le va a contabilizar a la candidata del oficialismo en sus gastos de campaña. Aunque a estas alturas ya sea lo de menos.

El sueño de Xóchitl

Xóchitl Gálvez va a cumplir su sueño y va a cerrar su campaña en la casa donde nació, en Tepantepec, Hidalgo. Lo que parecía un capricho ya se hizo realidad, en el último minuto de este miércoles va a dar media vuelta y va a cumplir con la veda. Se ve complicado su plan, pero parece un final un tanto poético antes de tener que tirar los dados y esperar el resultado de este domingo. ¿Tendrá sentido electoral?

Se recrudecen ataques a aspirantes

Las organizaciones que llevan el registro de agresiones a aspirantes, precandidatos y candidatos han advertido que los ataques se recrudecen en la recta final de las campañas. Y vaya que lo ocurrido ayer da cuenta de ello. En un solo día, asesinaron al candidato opositor suplente a la alcaldía de Cuautla, Ricardo Arizmendi; balearon e hirieron a Gilberto Palomar, candidato de Morena a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco; atacaron el domicilio del candidato a la alcaldía de Tehuacán, Puebla, por MC, Juan Sandoval; asesinaron a Gerardo Gallegos, coordinador de campaña del candidato opositor a la alcaldía de Padilla, Tamaulipas, y balearon la camioneta de Alfredo Díaz, candidato a la presidencia municipal de Chalco por el Verde. Desde hace tiempo se convirtió éste en el periodo electoral más violento de la historia, sólo hay que esperar la cifra final de agresiones.

Siempre sí la CNTE deja el Zócalo libre

Más tardaron los líderes de la CNTE en asegurar que no se moverían que en comenzar a levantar sus tiendas de campaña. “No se levanta el plantón, no nos vamos”, expresó por la mañana Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México. Horas más tarde, salió a decir que “acordaron” con la Secretaría de Gobernación “reubicarse” para permitir que se dé un evento enorme, en alusión al cierre de campaña de Sheinbaum. Que no se van, sólo de reubican, dicen. Lo cierto es que para la Marea Rosa no cedieron ni un centímetro, y ahora despejan la plaza para la abanderada de Morena.

La alianza de Del Moral y los acuerdos del PRI

La alianza de Alejandra del Moral con Morena podría traer consigo un nuevo escándalo para el PRI. Dicen los que saben que Ana Lilia Herrera, presidenta del tricolor en el Estado de México, hizo “acuerdos” con Del Moral para apoyarla cuando fue candidata a gobernadora. Nos platican que la líder priista siguió el ejemplo de Coahuila de pedir secretarías y notarías, entre otras posiciones. Esperemos a ver si eso se confirma, y los detalles...

Desdén por la educación

Antes de que terminen las campañas, la iniciativa Pacto por la Primera Infancia lamentó el desinterés de los candidatos por la educación en México. De los 20 mil candidatos que buscan un cargo este 2024, apenas 434 han firmado este compromiso. Se empieza a notar que ya pasó la temporada electoral.