Cierran puerta a 20 reformas de AMLO

“El tiempo se acabó”, aclararon el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados. “Estamos a tres sesiones de que terminen los trabajos del último periodo ordinario, es prácticamente un proceso imposible de darse”, afirmó el líder panista Jorge Romero. “Las famosas reformas constitucionales tuvieron su último foro apenas este jueves 18 de abril, pero esperaremos todavía los ‘libros blancos’ en la Jucopo, de las conclusiones de todas las opiniones en los foros, para tomar decisiones”. El jefe de la bancada tricolor, Rubén Moreira, remachó: “Ya no da tiempo”. Aunque ambos sostuvieron entre curules: “¡Pero nosotros estamos listos para el debate, eh!…”. Ni la burla perdonan.

Aprietan “tuercas xingonas”

Nos platican diputados en San Lázaro que “en la oposición lo primero hoy es Xóchitl, no las reformas de nadie”. Y es que la instrucción de los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD fue ayer “apretar tuercas xingonas, todos a apoyar a Xóchitl” en la campaña, según comentan. Para eso, nos dicen, les pidieron “coordinarse con los dirigentes de los partidos en sus estados para una mayor organización y presencia en los mítines”. ¿Y el trabajo parlamentario? “Eso ya se terminó”, afirman. Y sí, el ausentismo en las sesiones del pleno y en las comisiones es cada día más visible.

Los medios públicos y el candidato naranja

Pese al evidente desdén de los medios públicos a la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, Gerardo Fernández Noroña salió a decirle que deje de reclamar, pues él solo se cierra las puertas. En sus redes sociales, el petista compartió una foto con una invitación que le hizo Canal Once para hacerle una entrevista. “Aquí la invitación a Máynez, que desechó, y luego se duelen de que no tienen cobertura de los medios públicos”. Lo curioso es que el candidato fosfo, tan ávido a responder a estos y otros ataques, no le contestó nada al diputado.

Hacen del INE un mercado

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, tuvo que sacar el reglamento para recordarle a los representantes de partidos que en la herradura de la democracia debe haber “respeto mutuo”, luego de que Gerardo Fernández Noroña y Emilio Álvarez Icaza protagonizaron una pelea verbal en la sesión del Consejo General. El petista llamó senador “espurio y pirata” al legislador del sol azteca, y éste le replicó con calificativos como “farsante, hipócrita, porro, ¡po-rro, po-rro!”. Así el nivel del debate político.

Critica Olga a sus excompañeros

Quien ahora como política se puso a criticar al Poder Judicial al que perteneció es la senadora Olga Sánchez Cordero. La legisladora Nadia Navarro le hizo ver que la reforma a la Ley de Amparo provocará que todo mundo interponga un amparo personal y eso causará rezago. Pero la ministra en retiro sostuvo que el rezago ya existe y es mucho. Culpó a los ministros porque –dijo– no resuelven el fondo de los casos y sólo emiten sentencias de forma. “¡Todo lo desechan, todo lo sobreseen, todo es improcedente! ¡Ojalá tengamos un Poder Judicial que realmente dé respuesta a los justiciables!”, gritó alterada. ¿Acaso cuando ella estuvo en la Corte era diferente?

Apertura en Edomex

En un acto histórico y sin precedentes, las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de México fueron abiertas al magisterio estatal, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió, de manos de su gremio, el pliego petitorio 2024, que integra la solicitud de incremento salarial y de prestaciones. Desde su llegada al gobierno, hace siete meses, la maestra Delfina Gómez ha dignificado la labor docente en el estado; por ello, es que en este encuentro reconoció que mejorar la calidad de vida y la actividad profesional de las maestras y los maestros es un acto de justicia y que por derecho les corresponde. No dudamos que este pliego petitorio tenga una respuesta satisfactoria para el gremio, ya que quien mejor lo conoce es la misma gobernadora, que también se ha encargado de educar a varias generaciones de mexiquenses.