Creel está al frente

No hay duda de que no hay ningún cambio en la coordinación de la campaña de Xóchitl Gálvez. Ella dijo claramente: “…está clarísimo que Santiago Creel es el coordinador general de la campaña, esto esta clarísimo, eso nunca ha estado en duda y yo le aprecio que esté aquí…”. Con esto terminó con cualquier interpretación respecto de si el nombramiento de Max Cortázar como vicecoordinador cambiaba las cosas. Obviamente no puede desperdiciar el talento y la experiencia de Santiago.

Alito vs. el ‘Máynez de chocolate’

Hablando de Jorge Álvarez Máynez, duro se le fue ayer el líder priista, Alejandro Moreno, al candidato presidencial de MC. Lo consideró “el Máynez de chocolate”, al afirmar que “no cuenta” y que la disputa de la elección presidencial es sólo entre dos: Xóchitl Gálvez, “la candidata del tricolor y de la coalición Fuerza y Corazón por México”, y la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, “que representa la corrupción y el atraso”. Del abanderado naranja cuestionó: “¿Si ustedes fueran en un vehículo, con sus hijos, con su familia, le darían la llave de su vehículo al más borracho? (…) Es como querer darle las llaves del país a un borracho. ¿A dónde creen que va a llevar al país con esos sueños guajiros?”…

El cinismo y el presagio

Ya llegó el otro problema del que tanto se reía el contratista Amílcar Olán. Este lunes ya se descarriló un vagón del Tren Maya. “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, decía en una conversación telefónica revelada por Latinus. Cuando se burlaba de esta posibilidad quizá no pensó que en realidad iba a ocurrir, y en pleno periodo electoral. Después de todo, en esa llamada reconoce que dio sobornos para que se saltaran las pruebas de seguridad que debían realizar al balasto en el que se colocaron las vías del tren. Por fortuna en esta ocasión no hubo personas heridas por la “interrupción del flujo sobre la vía” que “experimentó”.

Se echan la bolita con La Hora Nacional

Ante la polémica que causó la CIRT con su comunicado en el que recomendó a los concesionarios no transmitir La Hora Nacional, el consejero electoral Uuc-kib Espadas celebró que el programa se haya transmitido como hace más de 80 años. Sin embargo, recordó que son temas que el INE no resuelve de fondo, sino es tarea del Tribunal Electoral.

Para somníferos, ya con lo que tenemos en las mañanas

Por cierto, si bien el Presidente criticó la actitud de la CIRT respecto de La Hora Nacional, él también dejó entrever que no le parece que ésta se mantenga, pues la ninguneó llamándola Tafil, el medicamento para controlar la ansiedad que provoca somnolencia. Aparte, se mofó de ella, pues adelantó que él transmitirá casi en cadena nacional el eclipse solar del 7 de abril, con lo que “se eclipsó La Hora Nacional por la censura”.

La libra Samuel por destape de ‘sucesor’

Quien libró una sanción del TEPJF fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señalado de violar la ley por destapar a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial de MC, el 9 de enero, a través de un video. Y es que la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el mandatario emecista no cometió ninguna falta a la ley con dicho video, como acusan sus opositores.

Sin acuse de recibo en ofensas

El presidente López Obrador se dijo tranquilo de que un día sí y al otro también sus opositores lo insulten y le dirijan mentadas, pues eso no tiene efecto. “Ya Manuelita ya está en el cielo, porque era una mujer muy buena, se debe de estar hasta riendo. Entonces, no hay problema. Es mejor, aunque se enojen, limpiar, purificar la vida pública”. Además, se mofó de los malos publicistas que tienen sus adversarios, pues incluso parecen “infiltrados, porque nos ayudan muchísimo”.