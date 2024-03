Saca Alito, por fin, la chequera para Xóchitl

Ante los reclamos de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a los partidos que la postularon –PAN, PRI, PRD– de más dinero para impulsar y fortalecer su campaña, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, sacó la chequera. “Lo que se convino, está en un convenio y era la primera etapa, lo que se pactó eran 120 millones de pesos”, aclaró. “Y si ahora su equipo ha dicho que se necesita más, los vamos a apoyar”, prometió. Para ello dejó entrever que igualaría la cifra que ha dado el PAN, que son 200 millones de pesos. “Claro, es el tema de apoyar, de respaldar. Aquí el tema es comprometerse, es salir adelante”, ofreció el campechano.

En plena campaña, Máynez, de concierto y descansando

Después de que Jorge Álvarez Máynez cancelara su evento en Puerto Vallarta, presuntamente porque emecistas de Jalisco le dijeron que ni se molestara porque no estaba invitado, el abanderado presidencial de MC tuvo a bien descansar este domingo y no agendar algún otro evento. Ah, pero eso sí, compartió una foto este domingo para presumir que asistió al concierto de Kendrick Lamar –muy cool, como para conectar con los jóvenes fosfo– el sábado por la noche. Al fin que como lleva tanta ventaja en las encuestas, como para qué se preocupa de hacer campaña los fines de semana, ¿verdad?

Exprime Gálvez las redes

Xóchitl Gálvez tomó al vuelo –como ya es costumbre– el video que corrió en redes sociales en el que se ve cómo colapsó un techo en un hospital público, al parecer del IMSS. “Este es el sistema de salud ‘como el de Dinamarca’ con el que quiere continuar Sheinbaum”, acusó. Por lo visto, la candidata presidencial opositora le está sacando jugo a las “benditas redes sociales”.

Chocan Delgado y De la Madrid

En el Foro Forbes de Monterrey, el dirigente de Morena y Enrique de la Madrid, del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, escenificaron un encontronazo. “Dices que cambiamos los datos, quiero que me digas qué dato es falso”, retó Mario Delgado. “En materia de salud desaparecieron el Seguro Popular y dejaron a 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Por eso ahora tenemos cuatro años menos de expectativa de vida, y tres de cada cuatro niños no reciben su vacuna, cuando hace apenas cuatro años éramos de los países que teníamos los niveles más altos de vacunación”, refutó De la Madrid. Duro y contundente golpe argumentativo del priista.

‘Puentazo’ de diez días de diputados

Por lo visto quedó claro que, ante la falta de acuerdos y de materia prima para comenzar a dictaminar las 20 reformas de AMLO y otras pendientes, los diputados federales se dieron un largo periodo de reflexión y de penitencia en esta Semana Mayor. Después de su larga sesión del viernes, se aprobaron un buen “puentazo” de 10 días y regresarán al salón de plenos hasta el próximo 2 de abril. Con ello, los legisladores volverán ya sólo para iniciar el sprint de la recta final de su último periodo ordinario de sesiones. Inmersos en las campañas, se enfilan todos ya al proceso electoral del 2 de junio y a lo que les toque.

Polémica por La Hora Nacional

Azucena Pimentel, la productora que la ‘4T’ metió a sus filas, pese a que estuvo involucrada en los montajes del caso Florence Cassez, destacó como “presión política” los intentos de sacar del aire La Hora Nacional de las estaciones privadas. Lo que la titular del programa Aprende de la SEP no menciona es que ese programa de radio debería ser imparcial, y no cargado en favor de la abanderada oficialista. ¿O eso no es presión política?