Clero condena las extorsiones en Morelos

Si el Presidente no estuviera lo suficientemente enfadado con el clero, luego del Compromiso por la Paz que le dio a firmar a los candidatos presidenciales y en el que se incluye un diagnóstico nada optimista de la seguridad y la justicia, ahora tendrá más motivos para alimentar su encono. Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, tocó una fibra sensible, la de la extorsión. “Imagínense a las tortillerías, ¿saben cuánto es la extorsión? 50 mil pesos de entrada y 10 mil por mes… ¡a las tortillerías! A la señora que vende hamburguesas ¡le cobran derecho de piso! Es increíble…”, condenó el jerarca católico. A ver si no lo acusan de “hacerle el caldo gordo a la derecha” por decir esas cosas.

Los chicles y caramelos, cuestión de modales

Ya se hizo costumbre que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, consuma caramelos después de hablar mucho tiempo. El problema es que –también ya es común– cuando le toca hablar de nuevo se los saca y los deja en cualquier lado. “No hay chicle, no estén chingando”, dijo ayer en un encuentro con Coparmex. Pareciera un asunto menor, pero la verdad es que unos pañuelos desechables que guarde en su saco no le caerían mal. Asunto de modales, nada más y nada menos.

Guardameta morenista

La candidata del oficialismo continúa sumando figuras públicas a su campaña. Después del apoyo que se granjeó de Cuauhtémoc Cárdenas el lunes, Claudia Sheinbaum integró a su equipo a Moisés Muñoz, exportero del América, quien ayer anunció que colaborará en la construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio, en caso de ganar la morenista. Moi, también exarquero de la selección –y por cierto, verdugo del Cruz Azul, el equipo de Xóchitl– pondrá en marcha la iniciativa Deporte es Claudia, además de que recorrerá el país con el objetivo de sumar deportistas a la ‘4T’. Mientras no resulte como Cuauhtémoc Blanco, la candidata puede estar tranquila.

Bravuconadas entre aliados

Como pólvora corrió por las redes sociales un video en el que se ve al jefe de logística de Xóchitl Gálvez, de nombre Roberto, dar un empujón al jefe de logística del líder priista Alejandro Moreno, de nombre Jair, y cómo éste le responde con tremendo cabezazo en la nariz. La candidata presidencial fue cuestionada en torno del altercado. “La verdad es que medio lo vi… yo creo que son testosterona sin control”, señaló la abanderada de PRI, PAN y PRD. Se llevan rudo los partidos aliados.

Jornada de 40 horas, ultimátum a Morena

Con el apoyo del PT, la oposición acorrala a Morena y este miércoles votarán en la Jucopo de la Cámara de Diputados si suben o no al pleno para su votación el dictamen de reformas constitucionales que proponen reducir a 40 horas la jornada laboral en el país. Aseguran panistas que la decisión del Partido del Trabajo de presionar a su aliado guinda le quitará fuerza y legitimidad a la mayoría de la ‘4T’ para oponerse. El PAN ya adelantó que va a favor del dictamen, pero Morena también aclaró que “no está contemplado subirlo ya al pleno” y que el tema debe ir a los foros como las 20 reformas propuestas por el Presidente. Los que saben dicen que será para otro tiempo esta propuesta.

Llamada de atención a mandos castrenses

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que se dejará en claro a los mandos regionales que se deben apegar a los programas de adiestramiento, para que no se repitan casos como el de Ensenada, Baja California, donde murieron siete cadetes luego de haber sido lanzados al mar sin saber nadar. Resaltó que este programa no contempla ninguna actividad en el mar, y de hecho es el primer contacto de las Fuerzas Armadas con la población civil, por lo cual debe cuidarse. No es para menos, los militares no están para agregarle una raya más al tigre.