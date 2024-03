El “error” de Brugada

Con la novedad de que la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que hay algo de verdad en los señalamientos realizados durante el debate del domingo por su contendiente, el panista Santiago Taboada, quien la acusó de adquirir un inmueble por un valor de sólo 339 pesos. Resulta que, según la exalcaldesa de Iztapalapa, en su primera declaración patrimonial consignó sólo el costo de la escrituración de la propiedad, en lugar del costo de la propiedad misma. “Fue un error”, afirmó ayer Brugada, y aseguró que después lo corrigió en sus subsecuentes declaraciones patrimoniales, por lo que descartó cualquier caso de corrupción.

Evasivas para las madres buscadoras

El presidente López Obrador rechazó recibir directamente la pala de mando que pretendía entregarle Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, pues, aunque se le preguntó en la conferencia de prensa, sólo respondió con un “que me la deje aquí”. Se le cuestionó si ya no recibirá a las madres buscadoras en lo que queda de su sexenio, pero la respuesta la guardó para la conferencia de hoy. A ver si no se le olvida, pues, casualmente, dejó a cinco pseudoreporteros apuntados para preguntar hoy. Ya saben, de esos que sólo buscan cobrar sus gestiones o lucrar con temas de “los hermanos migrantes”.

La fantasía de Romero

El agrónomo Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, aprovechó sus últimos días de gloria en el sector y dedicó alrededor de media hora para tomarse selfies con algunos empleados que se la solicitaron, de alrededor de 200 que lo acompañaron el aniversario de la Expropiación Petrolera. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, y quizá por eso el funcionario no se para por Villahermosa, Tabasco, donde los trabajadores de Pemex lo que hicieron fue protestar por las malas condiciones laborales y de servicios de salud que brinda la petrolera en esa entidad.

Piden a ciudadanos involucrarse en el debate presidencial, pero…

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, llamó a la ciudadanía a continuar con el envío de preguntas para el primer debate presidencial, pues el plazo vence este 21 de marzo. Previo al puente vacacional, el INE contaba con 7 mil 759 registros, los cuales pueden incluir hasta seis preguntas del interesado. Pero ojalá que el debate entre Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez no sea tan flojo como el que hubo entre los aspirantes a gobernar la ciudad, quienes –por cierto– ni siquiera respondieron las preguntas hechas por los moderadores. Así qué interés van a tener los ciudadanos en participar.

Xóchitl estrena autobús

Al presumir su “Xóchibus”, la abanderada presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, se jactó de que este vehículo es más eficiente que el Tren Maya. Al ir de Campeche a Yucatán, la candidata panista presentó este nuevo camión que va a usar para recorrer el país, por lo que no se ahorró ningún elogio. Eso sí, no hizo mención alguna a los reclamos del emecista Jorge Álvarez Máynez, quien la acusó de copiarle la idea.

Meta, de visita en Morena

Aunque pidieron tiempo, al final ejecutivos del consorcio Meta aceptaron acudir, esta misma semana, a la sede nacional de Morena, para “conversar” sobre el supuesto mal uso de las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp en la presunta campaña de guerra sucia del equipo de Xóchitl Gálvez contra el Presidente y la candidata morenista, Claudia Sheinbaum. En el partido guinda nos comentaron que ya hubo una respuesta al llamado de la dirigencia y que accedieron a sostener un encuentro privado, para recibir las pruebas que entregará el equipo de internautas morenistas sobre las “cuentas falsas, contenidos falsos, conversaciones de robots”, producto de una “campaña negra” pagada con millonarios recursos de origen desconocido, aseguran.