Daño ‘conveniente’ en el Metro

El baño de cemento –sí, cemento– que se llevó ayer un convoy del Metro en la Línea 12 le cayó como anillo al dedo al Gobierno de la CDMX. Y no porque sea bueno que el vagón haya resultado dañado, pero eso le permitió al mandatario capitalino lanzarse de nuevo contra el ‘cártel inmobiliario’. Martí Batres indicó que no se trató de una falla del sistema, sino que “fue por una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez, cuya perforación del suelo llegó hasta el túnel del Metro”. Y remató sentenciando: “Es otra consecuencia de la corrupción del ‘cártel inmobiliario’”.

¿Contratiempos de la agenda real?

Resulta que por cuestiones de horario fue que los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia, no se subieron al Tren Maya, pues las corridas no coincidieron con su agenda. Al menos así lo justificó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia. O sea, nada de desprecio al “tren de la muerte”, como algunos le llaman. ¿Será? Lo cierto es que el presidente López Obrador dijo desconocer esa situación, que no estaba enterado, aunque dejó entrever que “ahora ya de todo…” se hace escándalo.

‘Pura grilla’ morenista

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió ayer, una vez más, a las denuncias de morenistas de Baja California Sur, y de otras entidades, por las inconformidades de sus correligionarios con el reparto de las candidaturas. “Es pura grilla”, “es guerra sucia”, exclamó el líder guinda. Insistió en que “en Morena todo se decide por encuestas, el pueblo manda, lo que diga la gente”. Luego de que algunos militantes hasta pusieron cadenas con candados en las puertas de la sede nacional del partido, les reprochó que, además, “todos los participantes dieron su palabra de que iban a respetar los resultados”.

Lecciones jurídicas

Como dicen en el pueblo, “verdad de Dios que no”, no es campaña, pero es que en verdad la ministra Lenia Batres no se ayuda. Durante la sesión de este jueves en la Corte, la juzgadora reclamó que no se haya analizado a fondo un tema… que había sido sobreseído. Es decir, el pleno decidió votar para que no fuera analizado. La ministra presidenta, Norma Piña, con tremenda paciencia, le tuvo que explicar que cuando se toman estas decisiones, no se presentan argumentos, ya que se le pone fin al asunto desde antes. ¿Será cuestión de tiempo?

INE, sin carpetazo en el caso #Narcopresidente

El INE no ha dado carpetazo del todo a la investigación de la campaña contra el presidente López Obrador bajo etiquetas como #Narcopresidente. Si bien la Unidad Técnica de lo Contencioso determinó que no tenía elementos para continuar con la investigación, “hay una parte que se está revisando en la Unidad Técnica de Fiscalización”, aseguró Guadalupe Taddei, consejera presidenta.

Buscan el diálogo

Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa buscan abrir camino al diálogo con el Ejecutivo a través del Senado, donde este jueves, antes del mediodía, los recibió el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, para escuchar sus planteamientos. Y es que los familiares de los jóvenes normalistas sostienen que al estar suspendidas las pláticas no ha hecho más que tensar el ambiente que envuelve el caso ocurrido hace cerca de 10 años, por lo que se les deben atender sus demandas. Tras sostener un encuentro con ellos, el también titular de la Junta de Coordinación Política expuso que primero dará a conocer las propuestas de los familiares a su grupo parlamentario y a la propia Presidencia de la República, pues hay formas de buscar la ruta del entendimiento mutuo. Buen intento.