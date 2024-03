México, ante la mirada de políticos españoles

Pues no pasó inadvertido que este fin de semana dos duras críticas a la situación que atraviesa México se fijaron desde la mirada europea. Una fue la alerta que se emitió desde Madrid, en la Internacional Socialista, presidida por el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, por la influencia del crimen en el proceso electoral. Y la otra –que vaya que tuvo eco– fue la crítica que lanzó la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en el Festival de las Ideas, en Puebla. La intelectual europea cuestionó que en México se le da abrazos a quienes tiran balazos, y se lanzó duro contra el populismo y la polarización desde las mañaneras.

Quadri, de nuevo en el banquillo

A quien de nuevo se le aparece el fantasma del veto político es al hoy panista Gabriel Quadri. Muy campante, el científico está inscrito para reelegirse como diputado federal, pero no contaba con que la candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, Hannah de Lamadrid, ya le advirtió que impugnará su candidatura a la próximo legislatura, por estar inscrito en el Registro de Violentadores en Razón de Género. Sigue teniendo consecuencias el comportamiento del diputado.

La campaña de las naranjas

Las elecciones no se ganan con propaganda que se hace basura ni con tortas, sino ¡con naranjas! Así lo aseguró Sandra Cuevas, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, en sus redes sociales. La exalcaldesa de Cuauhtémoc anduvo regalando la fruta adornada con un banderín del partido que recién la adoptó. No vaya a ser que en una de esas sus críticos la agarren a naranjazos.

El ego de Marko

Con la novedad de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, mantiene al aire los spots del partido en el que promociona… su propia imagen. El hecho ha provocado resquemor. Por ejemplo, el senador panista Damián Zepeda, quien recientemente se destapó para convertirse de nuevo en dirigente panista, criticó el “ego” de Cortés, pues consideró que todos los spots deben ser para apoyar a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y los demás candidatos. De lo que se trata –dijo– es de convencer a México de que con Gálvez cambiará al país y “no de hacer famoso al dirigente”.

Mete Morena reversa en jornada de 40 horas

Ahora resulta que ya no son ni los empresarios ni el PAN, sino Morena quien ha decidido que el dictamen de las reformas a la Constitución para reducir a 40 horas la jornada laboral no se vote en este sexenio. “Estuve con algunos empresarios y me dijeron que habían estado en algún lugar muy importante y que les habían dicho que no se iba a votar. Parece ser que la oligarquía hace que Morena brinque la cuerda para no mover el dictamen”, reveló el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira. Y también la exdiputada morenista Susana Prieto, hoy sin partido por renunciar a la ‘4T’, se quejó de que Morena, “al parecer, ya se arrepintió”.

Evadido, criminal que apoya a diputada de Ecatepec

Autoridades del Estado de México declararon como “evadido de la acción de la justicia” a Alejandro Gilmare ‘N’, identificado por la policía de Ecatepec como líder de La Chokiza, grupo vinculado a delitos como la extorsión ‘gota a gota’. Militantes de Morena ligan a dicho sujeto a la diputada local Azucena Cisneros Coss, quien aspira a la alcaldía de Ecatepec por el partido guinda. El jueves próximo se realizará una audiencia en la que el juez José Antonio Celis Gómez determinará si libra o no la orden de aprehensión contra dicho sujeto por narcomenudeo.