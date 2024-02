El subgobernador Mejía confirma la tendencia

Sígale la pista al subgobernador del Banxico, Omar Mejía, el de más reciente incorporación a la Junta de Gobierno. Ayer, en la presentación del Informe Trimestral del Banxico, señaló que hay condiciones para una próxima reducción de la tasa de interés, lo que implica aire fresco para la actividad económica. Pero fue cauto en señalar que todo dependerá de que la inflación siga la trayectoria prevista. Mejía es un funcionario, joven pero que ya empieza a hacerse notar en el órgano de gobierno de Banxico, por su solidez.

Falsa alarma en Sedena

Para aquellos a quienes se les prendieron las alarmas por un nuevo hackeo de Sedena, nos cuentan de la secretaría que fue falsa alarma. Y no es que los malosos se hayan desentendido de la dependencia pública, sino que se equivocaron de puerta. Por mucho tiempo la dirección de la Sedena era sedena.gob.mx. Pero ahora resulta que la dirección correcta de la Sedena es gob.mx/sedena. Nos cuentan que no lograron entrar, pero, aun si lo hubieran hecho, se hubieran topado con que en esa dirección ya no hay nada. En cualquier caso, el asunto es un llamado de atención para estar al día en ciberseguridad.

En Palacio, ‘nada grave’

Por considerar que “no hay cosas graves”, el presidente AMLO decidió suspender dos días –ayer miércoles y hoy jueves– sus reuniones con su gabinete de seguridad en Palacio Nacional. El mandatario justificó que su encuentro estratégico y de revisión de ayer no se realizó porque el martes estuvo de viaje por el nuevo tren El Insurgente, y luego viajó hasta Tamazunchale. Y por la de hoy anticipó desde ayer que “mañana tampoco va a haber reunión de gabinete, no hay afortunadamente cosas graves. Nada más mañana, el viernes sí”. Y con toda tranquilidad, el Presidente estará hoy en Cancún, donde dará su conferencia mañanera y luego se irá a otro paseo por el Tren Maya, para inaugurar el último tramo.

Saltan y abandonan el ‘barco’ de la ‘4T’

Con la novedad de que, a sólo dos días de que arranquen las campañas, en el Senado continúan los saltimbanquis políticos. Resulta que ayer la senadora por Jalisco María Antonia Cárdenas Mariscal saltó de la bancada mayoritaria de Morena, que coordina Ricardo Monreal, a la bancada de Movimiento Ciudadano, que lidera el también jalisciense Clemente Castañeda. Llamó la atención que la legisladora, al ser cuestionada al respecto, afirmó que su salida del partido en el poder es porque “Morena se está corrompiendo”, al tiempo que aclaró que no busca ningún cargo, sino seguir trabajando por la gente. ¿Será?

Homenaje a Guadiana, un respiro a la polarización

A pesar de la polarización política, ayer en el Senado se realizó un emotivo homenaje al fallecido senador y empresario morenista Armando Guadiana Tijerina, que hasta unió a la mayoría de Morena con la oposición. El legislador coahuilense, quien murió recientemente debido al cáncer y cuya familia estuvo presente en el pleno, recibió el reconocimiento no sólo de sus correligionarios, sino también de los integrantes de la oposición, quienes externaron su aprecio y reconocimiento. Muestra de ello fue el senador de Movimiento Ciudadano Luis David Ortiz Salinas, quien no pudo ni leer su discurso, porque le ganó el llanto, ya que, dijo, “lo estimaba mucho”. Su compañero de la bancada naranja Noé Castañón tuvo que salir al quite para terminar de leer el texto.